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Вторник, 27 апреля, 2021
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Госдума ужесточит наказание за пьяное вождение до июня

7info7
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Госдума в мае в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, выяснили «Известия». Причем принять его могут до конца весенней сессии. Документ предполагает, что максимальный штраф за повторное пьяное вождение повысится с 300 тыс. до 500 тыс. рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.

Положительное заключение на законопроект, как выяснили «Известия», уже дало правовое управление Госдумы.

Замечаний концептуального характера по проекту не имеется, замечания юридико-технического характера переданы в комитет в рабочем порядке, — говорится в заключении, которое имеется в распоряжении «Известий».

По информации «Известий», Госдума готовится рассмотреть законопроект через неделю после майских праздников, а до конца весенней сессии он может быть принят.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: За руль — сел: наказание для пьяных водителей хотят ужесточить до июня

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