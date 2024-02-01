Четверг, 1 февраля, 2024
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Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США

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В четверг, 1 февраля, Государственная Дума рассмотрит обращение к Конгрессу США, сообщил в телеграм-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Темой обращения станет инцидент с самолётом Ил-76, сбитым над Белгородской областью. По словам Володина, борт, перевозивший украинских военнопленных для обмена, был сбит преступным киевским режимом.

— Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом, — пишет спикер Госдумы.

Во время атаки на самолёт погибли российские пилоты, а также люди, сопровождающие пленных бойцов ВСУ. По данным Госдумы, самолёт сбили в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot.

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