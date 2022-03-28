Госдума поддержит закон о маркировке животных

Как выяснили «Известия», законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» может быть принят Госдумой в первом чтении 19 апреля. Документом предлагается ввести в России обязательный учет и маркировку животных, информация о которых будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.

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Эту информацию «Известиям» подтвердили в аппарате аграрного комитета, который рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

— Наш комитет законопроект поддержал. Изначально планировалось, что он будет рассмотрен в январе, однако сроки сдвинулись на апрель, — пояснили в комитете.

Новые нормы предлагается распространить на сельхозживотных. К ним в том числе отнесены коровы, кролики, свиньи, овцы, козлы, пчелы, рыбы, верблюды, северные олени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Кот бы то ни был: ГД поддержит закон о маркировке животных»