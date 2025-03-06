Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП, в котором мужчина получил контузию левого глаза 

В Рязани 6 марта на Северной окружной дороге вблизи строения 20 произошло ДТП. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

Авария произошла примерно в 17:10. По предварительной информации, 37-летний житель Ермишинского района, управляя автомобилем «Вольво С40», совершил столкновение с автомобилем «Киа Оптима» под управлением 28-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель автомобиля «Вольво» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. По неподтвержденной информации, у него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию левого глаза.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.