Мужчина получил контузию левого глава в ДТП в Рязани

В Рязани на Северной окружной произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщается в группе «ДТП. Аварии. Рязань» ВКонтакте.

Авария произошла около заправки «Змей Горыныч» по направлению в сторону Канищева. Столкнулись два легковых автомобиля. Образовалась пробка.

Портал YA62 со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани сообщает, что в ДТП пострадал мужчина 1987 года рождения. У него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию левого глаза. Пострадавший находится в ОКБ.