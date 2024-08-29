Юная жительница Ачинска Виктория Голобородько год назад приняла ислам и решила, что будет носить традиционную женскую одежду мусульман, пишет NGS24.RU.
Теперь перед тем, как показаться незнакомым людям, она надевает разновидности хиджаба. Многие ачинцы шокированы внешним видом 17-летней девушки. При этом часть аудитории встала на защиту Голобородько.
Родители девушки придерживаются православия, но поддержали решение дочери.
Как уточнила ее мать, девушка желает, чтобы ее телом восхищался муж, а «остальные пусть облизываются».