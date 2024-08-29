Четверг, 29 августа, 2024

Горожане в шоке. Жительница Ачинска приняла ислам и надела хиджаб

Автор: powder

Опубликовано

Юная жительница Ачинска Виктория Голобородько год назад приняла ислам и решила, что будет носить традиционную женскую одежду мусульман, пишет NGS24.RU.

Теперь перед тем, как показаться незнакомым людям, она надевает разновидности хиджаба. Многие ачинцы шокированы внешним видом 17-летней девушки. При этом часть аудитории встала на защиту Голобородько.

«Что докопались до одежды? Мы — многонациональная страна. Пусть ходят как хотят», — отметила горожанка.

Родители девушки придерживаются православия, но поддержали решение дочери.

Как уточнила ее мать, девушка желает, чтобы ее телом восхищался муж, а «остальные пусть облизываются».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Какая погода будет в Рязани на День города

SHOT: душивший женщин бельевой веревкой маньяк попросился на СВО

Появилось видео с устроившей скандал в Сочи Аллегровой

Возвращение «Молодёжки» и спин-офф «Ворониных»: что покажет СТС этой осенью?

В Череповце иномарка сбила 7-летнего ребенка во дворе

На окраине Рязани автомобиль сбил 8-летнего велосипедиста

НТВ покажет документальный фильм о цифровизации российского образование

В Петербурге медсестру изнасиловал лысеющий мужчина с гнилыми зубами

В Рязани пройдет фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей»

Открывается коридор затмений: с 18 сентября вселенная даст мистические возможности исправить ошибки

Священник объяснил, почему людям снятся умершие родственники

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024