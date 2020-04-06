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Гороскоп на 8 апреля

Первую половину этого дня стоит провести активно, поскольку ваша жизненная энергия в это время возрастет. Больше динамики появится в личных взаимоотношениях. Однако возможны как яркие события, так и конфликты. Первая половина дня не слишком благоприятна для новых романтических знакомств. В существующих взаимоотношениях не рекомендуется провоцировать ссоры, лучше смолчать и не доказывать свою точку зрения во что бы то ни стало. Вторая половина дня окажется более напряженной. Излишний оптимизм сейчас может стать причиной неудач или пустой траты времени. Любым событиям этого периода будет свойственна повышенная эмоциональность.

Овен (21 Марта — 20 Апреля)

Тот, кого Вы привыкли считать мягким и приятным во всех отношениях человеком, сегодня начнет действовать так, что Вы даже растеряетесь. Эта персона, судя по всему, перевернет новый лист своей жизни и поймет, что нужно все изменить. И во многом это произойдет благодаря Вам. Приготовьтесь к океану благодарности. Этот день станет для Вас просто подарком, когда Вы почувствуете, что сделали все не зря.

Телец (21 Апреля — 20 Мая)

Если Вас ждет какой-то трудный разговор, значит пришло время заняться этим вопросом и все-таки поговорить на скользкую тему, которой Вы так хотели избежать. Однако, прежде чем говорить, подумайте о том, как бы сделать все помягче и избежать конфронтации. Может быть, Вам стоит пригласить Вашего собеседника на ужин и организовать соответствующую атмосферу, чтобы все чувствовали себя максимально комфортно.

Близнецы (21 Мая — 21 Июня)

Проблемы в Вашей жизни ничтожно малы, даже если Вам кажется, что они огромны. Если Вы посмотрите на них без лишней паники, то поймете, что их можно запросто решить, а все, что Вам нужно сделать для этого — это упорядочить поиск решения. Составьте для себя список дел, которые Вы будете планомерно выполнять, и Вы сразу заметите, что процесс поиска ответов значительно упростился.

Рак (22 Июня — 22 Июля)

Разговор с коллегой или союзником может приобрести оттенок двойственности, хотя один из вас и не будет этого осознавать, пока не станет слишком поздно. К сожалению, так иногда бывает, и люди, даже самые близкие, пророй не могут найти общий язык, пусть даже и пытаются. Для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем, Вам нужно выражаться предельно ясно. А если Вы, к примеру, хотите сохранить свой секрет, просто не говорите о нем никому.

Лев (23 Июля — 23 Августа)

Влияние благоприятных тенденций сильно, день складывается очень удачно. Не хочется сидеть без дела, вы с энтузиазмом беретесь за решение сложных задач. Этот день благоприятен для крупных сделок и покупок. Можно начинать работу над масштабным проектом, но лишь в том случае, если вы уверены в том, что сможете отдавать ему все свои силы в течение долгого времени. Подходящий день для проявления инициативы в личной жизни. Не бойтесь привлекать близких к своим делам – вы получите помощь, в которой так нуждаетесь. Удачными будут небольшие поездки.

Дева (24 Августа — 23 Сентября)

Этот день будет посвящен общению, и Вы наконец-то сможете найти правильные вопросы, которые касаются непосредственно Вашей жизни. К счастью, рядом с Вами будет тот, кто сможет дать Вам столь необходимые ответы, поскольку на их поиск Вы потратили слишком уж много сил и энергии. А после того, как Вы получите желаемое, можете спокойно отдохнуть и расслабиться в компании друзей. Вам это нужно.

Весы (24 Сентября — 23 Октября)

Этот день начнется обманчиво спокойно, но это будет затишье перед бурей. И когда грянет гром и придет ураган, Вы должны как можно быстрее убраться с его пути. И не вздумайте даже пытаться его остановить или направить в другую сторону. Помните о том, что люди, которые начали спорить, не станут слушать Ваше мнение, но при этом сделают Вас крайними. Зачем лезть туда, где Вам же будет плохо?

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября)

Вам нужно проявлять больше активности. Чтобы получить желаемое, Вам нужно идти прямо к тем людям, которые помогут Вам добиться Вашей цели. Чем более агрессивно Вы будете действовать, тем меньше придется Вам ждать нужного результата. Сегодня люди будут склонны выслушать Вас и будут уважать Вашу прямоту и напористость. Воспользуйтесь этим.

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря)

Если Вы видите мир глазами идеалиста, это значит, что Вы видите огромное количество людей, которые желают друг другу лишь добра. Но если Вы снимете розовые очки, то увидите совершенно другую картину. Так какая точка зрения будет у Вас сегодня? Как будет распутываться Ваш «гордиев узел», целиком и полностью зависит от Вас, поэтому свяжитесь со своим более позитивным настроем и следуйте за ним. Это поможет Вам относиться к жизни более позитивно и все-таки получить помощь от других людей.

Козерог (22 Декабря — 20 Января)

Сегодня Вас ждут прекрасные новости, которые окрылят Вас и заставят подняться на седьмое небо от счастья. Однако не забывайте о том, что в этот день Вам не стоит принимать никаких серьезных решений, поскольку есть риск, что ситуация кардинальным образом изменится, если Вы будете предпринимать какие-то активные действия. Вы способны на победы, но прежде чем идти к цели, Вам нужно собраться с силами и мыслями.

Водолей (21 Января — 20 Февраля)

Кто-то из Вашего окружения говорит, что он все меняет в своей жизни, но действительно ли это так? Вы все еще не видите никаких результатов, и Вас это немного злит, однако Вы можете спросить человека, который делает громкие заявления, о том, чего он смог достичь. Может быть, это будет для него своего рода толчком, который заставит активнее двигаться к своей цели. К тому же, это позволит Вашему товарищу сделать выбор, который ранее был для него слишком сложен.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта)

Вы имеете полное право на свои чувства, независимо от того, какие они. И Вы имеете полное право на то, чтобы выразить их. Кроме того, Вы лучше других людей знаете, как это сделать. У Вас есть отличная способность говорить все, как есть, и Вас мало беспокоит то, что подумают о Вас другие люди. И если их чувства вдруг будут задеты тем, что Вы говорите правду, это не Ваша проблема, а их.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru

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