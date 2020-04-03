Детальный гороскоп на 5 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен (21 Марта — 20 Апреля)

Этот день является наилучшим для раскрытия ваших творческих способностей, удовлетворения желаний, максимального проявления лучших качеств. Заявит о себе ваша талантливая натура. По гороскопу 5 апреля 2020 Овнам показаны активность, свидания, встречи, переговоры. Однако во второй половине дня может возникнуть соблазн не совсем законных действий, потенциально влекущих за собой неприятности.

Телец (21 Апреля — 20 Мая)

Этот день трудно назвать временем поворотных событий и ярких впечатлений. Для Тельцов только начинается насыщенный период, полный глубоких переживаний, сильных эмоций. Возможно, он станет периодом переоценки ценностей. 5 апреля 2020 стоит приготовиться к перестройке всего своего мироощущения.

Близнецы (21 Мая — 21 Июня)

Этот период можно и нужно использовать для встреч и путешествий. Вы открытый, интересный собеседник и способны любому составить приятную компанию. Можно и нужно ставить точку в неприятных семейных проблемах и делах прошлого.

Рак (22 Июня — 22 Июля)

Этот день благоприятен для работы над собой, над своим телом и душой. Несомненную пользу принесут диеты. Только не прибегайте к экспресс методам под девизом: «минус десять килограммов за неделю!» Такие эксперименты закончатся плачевно. 5 апреля 2020 выбирайте сбалансированную длительную диету: и фигура придет в порядок, и все системы организма удастся подстегнуть. Верующим достаточно соблюдать пост.

Лев (23 Июля — 23 Августа)

Нежные душевные порывы и мечтательность плохо впишутся в суровую реальность. Особенно тяжело придется влюбленным — вряд ли ваше мироощущение совпадет с взглядами на жизнь окружающих, озабоченных практичными, земными проблемами. Не обращайте внимания на реакцию окружающих — это мелочи по сравнению с истинной свободой, которую вы ощутите сегодня, с вашим высоким настроем.

Дева (24 Августа — 23 Сентября)

Супружеская жизнь — очень серьезный и ответственный шаг для Дев, и с этим они торопиться не будут. Вы не из тех, кому свойственны лирика и романтика. Вам претят скоротечные романы, поэтому выбирайте в спутники жизни надежного человека.

Весы (24 Сентября — 23 Октября)

Не исключено, что крупная сумма денег уйдет на пустяки. Любовные приключения не порадуют. Вечером поступят неоднозначные известия от деловых партнеров. Избегайте расточительности. Эмоциональные и физические перегрузки не на пользу здоровью.

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября)

Профилактические меры по укреплению здоровья принесут пользу особенно тем, кто страдает ревматизмом и болями в позвоночнике. Включите в комплекс утренней гимнастики упражнения для дыхания.

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря)

Многим Стрельцам придется поволноваться за стабильность партнерских отношений, а также столкнуться с необходимостью искать новые пути для развития, которые приведут к изменению как их судьбы, так и судеб людей из их окружения. 5 апреля 2020 действуйте! Не сидите на месте и не ждите, пока судьба сама предоставит возможность проявить себя.

Козерог (22 Декабря — 20 Января)

Сегодня некоторые Козероги станут популярными, создадут большой круг знакомств. Имея свои взгляды на все на свете, они могут навязывать их окружающим, сами решать, что для тех правильно и разумно. Тот, кто под видом принципиальности и правдоискательства нарушает гармонию и вносит враждебность в отношения, может оказаться в психологической изоляции. Задумайтесь над этим.

Водолей (21 Января — 20 Февраля)

Сегодня у многих Водолеев практически не будет причин для размолвок. По гороскопу 5 апреля 2020 окажутся удачными все действия, направленные на улучшение качества жизни семейства, расширение жилплощади. Но не следует доводить себя до изнеможения, хлопоча по хозяйству или выполняя ремонт. Поддерживайте добрые отношения с соседями.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта)

Противостояние Луны и Нептуна предупреждает о резком ухудшении состояния здоровья, поэтому заранее примите профилактические меры. До кого-то дойдут нелицеприятные слухи, которые распускают недоброжелатели. Страдающим хроническими профессиональными заболеваниями необходимо контролировать самочувствие. 5 апреля 2020 постарайтесь не принимать близко к сердцу неприятные известия.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru