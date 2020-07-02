Гороскоп на 4 июля

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Сегодня 4 июля 2020 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Козероге. Взаимодействие планет в течение этого дня указывает на то, что день окажется благоприятным для общения. Любое взаимодействие с другими людьми будет складываться довольно приятно, вы сможете обзавестись новыми знакомыми, появится больше возможностей для флирта. От окружающих, скорее всего, вы будете чаще слышать комплименты в свой адрес. Этот день также принесет новые идеи. Старайтесь их фиксировать каким-либо образом, поскольку в будущем они могут вам пригодиться. В решении задач используйте нетрадиционные методы и подходы, они сегодня будут наиболее эффективны и приведут к неожиданным открытиям.

Овен

Ваши недавние достижения заставили Вас почувствовать гордость за себя. Но почему же Вы не поделились отличными новостями с окружающими людьми? Вы заслужили публичных похвал — они полагаются не только знаменитостям. С таким прекрасным настроением Вы и выглядите лучше, и этим стоит воспользоваться — выберитесь куда-нибудь развлечься сегодня вечером. Возьмите с собой близкого друга или любимого человека. Забудьте на время обо всех проблемах и наслаждайтесь чудесным вечером.

Телец

Сегодня случится несколько вещей, которые испытают Ваше умение приспосабливаться к обстоятельствам. Вы будете готовы к любому повороту событий, если не станете заранее себя настраивать на что-то конкретное. Отбросьте в сторону все предубеждения! Окружающие люди нуждаются во вдохновении, и Вы можете успокоить их волнение, но для этого сначала успокойтесь сами. Люди ждут от Вас ответов на свои вопросы, поэтому Вы должны отнестись к происходящему серьезнее. Вам предстоит взять на себя роль лидера.

Близнецы

Вы питали большие надежды относительно дела, которым занимается кто-то из близких друзей, и сегодня Вас ждут хорошие новости, а также благодарность за неоценимую поддержку. Возможно, Вам достанется часть славы за успех — не отказывайтесь от нее. Вы знаете, что хотя основная заслуга принадлежит не Вам, Вы бы на месте друга проявили такую же щедрость. Ваше партнерство будет в дальнейшем процветать и приносить отличные результаты.

Рак

Карьерный кризис остался позади — как минимум, на какое-то время. Поэтому пора убрать работу с главного места в Вашей жизни. Если Вы действительно хотите испытать чувство удовлетворения, то уделите внимание налаживанию дружеских отношений с людьми, которые Вам небезразличны. Кто-то очень по Вам соскучился, однако не решался с Вами об этом говорить, видя, что Вы очень заняты. Свяжитесь с этим человеком, уделите ему внимание и расскажите, что он для Вас много значит.

Лев

Прежде, чем браться за дела, подумайте, можно ли справиться с ними в одиночку. У вас не возникнет проблем с поиском помощников, но договориться с ними о совместных действиях нужно заранее. Старайтесь не связывать себя обязательствами, не давать легкомысленных обещаний. Возможны споры с близкими, причем причины разногласий часто незначительны. Пройдет совсем немного времени, и отношения наладятся, взаимопонимание восстановится.

Дева

Сегодня Вам необходимо держаться как можно дальше от людей, которые в чем-то нуждаются, даже если это вызовет у Вас сильное чувство вины. У Вас попросту нет ни времени, ни сил для того, чтобы помочь кому-то. Сейчас не стоит ни с кем делиться даже малой толикой любых своих ресурсов, иначе Вы очень быстро окажетесь замешаны в происходящее больше, чем хотелось бы. Каждый человек должен учиться решать свои проблемы самостоятельно, однако некоторых приходится заставлять это делать силой.

Весы

Как бы сложившаяся ситуация ни выглядела вчера, сегодня у Вас появится возможность достичь компромисса с другом. Сейчас очень важно доводить дела до конца, поэтому Вам нужно отдать все долги, окончательно утвердить планы и перепроверить назначенные встречи. Ход событий в Вашей жизни начинает немного замедляться, и с мелкими деталями становится легче справляться.

Скорпион

Когда у Вас появится свободное время, воспользуйтесь им по максимуму. Отвлекитесь от реального мира и на некоторое время погрузитесь в свои фантазии. Поставьте перед собой новые цели и придумайте новые мечты. Поразмышляйте о том, чего хотели бы добиться через десять лет. Пофантазируйте, что с Вами будет, кто будет рядом. Мечты о будущем помогают избавиться от всего лишнего в реальности. К тому же, они делают жизнь интереснее.

Стрелец

Сегодняшний день отлично подходит для свидания, причем не обязательно романтического. Тем более что сейчас Вы не нуждаетесь в романтике. Однако Вы можете устроить праздничную встречу сами себе! Побалуйте себя приятным вечером — Вы заслуживаете любви, однако получаете ее от окружающих не так часто, как хотелось бы. Если люди не в силах удовлетворить все Ваши нужды, это еще не значит, что Вами пренебрегают. Вы можете сами себе дать то, чего не получаете от других.

Козерог

Самолюбие — вещь очень хрупкая, и сегодня Вам придется буквально ходить на цыпочках, чтобы ненароком кого-то не задеть, пока эти люди сами не поймут, что происходит. Все просто — Вы выиграли битву, и поверженным соперникам непросто свыкнуться с этой ситуацией. Постарайтесь не сыпать им соль на рану — не пытайтесь подбодрить их фальшивыми комплиментами. Оставьте этих людей в покое — пусть справляются сами. Через некоторое время у них это получится.

Водолей

В Вашей жизни сегодня появятся веселые и интересные люди, которые превратят обычный день в настоящий праздник! Постарайтесь принять участие во всем, что они затевают. Это что-то невероятно веселое, о чем стоит узнать получше. Такой умный и сообразительный человек, как Вы, отлично впишется в команду, поэтому вызывайтесь смелее. Вас ждет день, полный новых достижений и побед, а также улыбок и веселого смеха.

Рыбы

Постарайтесь не ограничивать себя сегодня — Ваше подсознание генерирует очень интересные идеи, которые будут проявляться под видом мимолетного импульса. Если у Вас появится желание куда-то отправиться или что-то сделать, последуйте ему. Вы не пожалеете! Наслаждайтесь всеобщим вниманием к Вашему новому стилю одежды или способу выполнения привычных дел. Люди будут даже немного завидовать новизне в Вашей жизни, хотя и не признаются в этом.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru