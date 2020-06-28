-

Детальный гороскоп на 30 июня для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен

День повышает интуицию, может развить у Овнов сентиментальность, сделать их открытыми для новых впечатлений. Можно встретить свою любовь. Нужно спокойно заниматься своими делами и не роптать на судьбу. 30 июня 2020 вам необходим продолжительный отдых. Отложите все заботы до конца лета.

Телец

Вероятно, тенденции прошлого дня могут осложниться обидами, неосторожными высказываниями. Тельцы будут расположены вспоминать, сожалеть о прошлом, об утраченных возможностях. Не зацикливайтесь на старых обидах. Прошлого не изменишь, а вы только будете изводить себя. Это тут же отразится на самочувствии.

Близнецы

Сегодня вам едва ли удастся разобраться со всеми проблемами — ваша жизнь полна неопределенности. «Не верьте данайцам, дары приносящим!» Неплохо бы вспомнить эту гомеровскую мудрость, когда вам пообещают большой куш взамен на участие в некоем якобы беспроигрышном деле.

Рак

Ракам предстоит пережить непростой, достаточно противоречивый день. 30 июня 2020 скорее всего придется много работать, а вот результаты ваших усилий окажутся несколько беднее, чем ожидалось. Не стоит сейчас рассчитывать на справедливое награждение — ни моральное, ни материальное. Просто работайте и знайте, рано или поздно награда найдет героя.

Лев

Не лучшая пора для визита к руководству, взаимодействия с властями и правоохранительными органами. Не переходите к прямым и открытым действиям, а развивайте незаметную для других активность, пользуйтесь слухами, не открывайте своих истинных намерений. Не рискуйте финансами, отложите приобретение недвижимости.

Дева

Болезнь этого дня психосоматического характера, и ее лечение требует коррекции внутреннего состояния. Важные условия выздоровления: чистый воздух, такой же должна быть пища и все, что принимается внутрь. Очень большое значение имеет ваше поведение — хамство, сквернословие, грубость лишь затянут лечение.

Весы

Переутомление чревато депрессией, а возникшее чувство недовольства собой усилит раздражительность, что повлечет за собой ссоры в семье. По гороскопу 30 июня 2020 ваше материальное положение вряд ли улучшится, несмотря на все ваши усилия. Решительно беритесь за новое дело.

Скорпион

Повседневная работа потребует от вас творческого самовыражения и широкого кругозора. И хотя не всем вашим планам суждено сбыться, новые идеи, оригинальные друзья, неожиданные встречи и планы сделают вашу жизнь наполненной и разнообразной. Вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку и доброжелательность партнеров, но вам придется терпеть некоторую зависимость от них.

Стрелец

Не исключено, что Стрельцам захочется большую часть времени посвятить своей семье, дому, родственникам и близким друзьям, они также сумеют укрепить свои кармические связи. По гороскопу 30 июня 2020 Вам не помешало бы прислушаться к мнению других людей, которые более информированы, лучше разбираются в данном деле и могут помочь вам советом.

Козерог

События этого дня откроют много нового, появится интерес к культуре, философии, истории, будет много интересных знакомств. Работа выведет Козерогов на новый уровень жизни. Не уходите сейчас в отпуск — нет уверенности, что рабочее место за вами сохранится.

Водолей

В конце месяца ваши планы могут неожиданно измениться. Вам могут поручить весьма важный заказ, возможно, государственного значения или связанный с иностранными инвестициями. 30 июня 2020 вероятны экстремальные нагрузки, работать придется штурмовым методом. Настройтесь заключать договоры только с надежными, ответственными партнерами

Рыбы

Противостояние планет способно спутать все планы, помешать ведению практических дел внесением туманности, неясности, сумбура и просто лени. Не поддавайтесь желанию уйти от неприятностей с помощью обмана или самообмана.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru