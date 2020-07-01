Гороскоп на 3 июля

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Овен

Сегодня Овен по-настоящему осознает, что лето проходит, да и жизнь складывается как-то не так. Не грустите, экстренно выполняйте работу и отдыхайте. Разрешается все – игры, природа, шашлыки. Но от алкоголя в больших количествах откажитесь. Особенно, если страдает желудок или печень. Неожиданная прибыль улучшит настроение. Еще бы, такая сумма!

Телец

3 июля Тельцу нужно быть не только милым в общении с людьми, но и остроумным. Эти качества будут цениться больше всего, но не переборщите с шутками. Особенно, в адрес людей, которые по натуре заядлые буки. По плану придется выполнять бытовые дела, иначе запутаетесь в элементарном. Не исключена встреча с бывшим возлюбленным.

Близнецы

Вы жизни не представляете без общения и приключений, сегодня окунетесь во все это с радостью. Отличная физическая форма, заряд бодрости и широченная улыбка на лице – да вас не узнать! Профессионализм в работе поможет уверенно взяться за новые проекты. Начальство намекнет, что зарплата повысится, но будьте ответственнее.

Рак

В центре внимания Раки окажутся сразу же, как приедут в гости к родственникам. Не удивительно, ведь вас так давно не лицезрели. Старайтесь не объедаться разными внусняшками, поберегите желудок. Пора писать заявление на отпуск, если основательно устали и морально выдохлись. Прекрасный день для поездок, причем, в разные направления.

Лев

Гороскоп рекомендует Льву проснуться со звонком будильника и не валяться в постели. Каждая минута дорога, нужно переделать кучу заданий. Замечательный день для возмещения ущерба, но только самому себе. Если что-то упустили в денежном плане, то компенсируйте. Свидание с избранником пройдет чудесно, не забудьте про цветы.

Дева

Хорошо там, где нас нет. Дева на все 100% убедится в этой поговорке, когда откажется от поездки в гости. Тем более, что все знаки судьбы указывают на рабочий процесс. Если сегодня не проигнорировать важные дела, то можно заметно укрепить финансовое положение. Не исключена аллергия на солнце, поэтому больше находитесь в помещении.

Весы

Эгоцентричными со всех сторон будут выглядеть Весы, которые решили резко изменить внешний образ. Нет, так-то все хорошо, но явный перебор с цветом волос. Восстанавливайте силы для новой работы, скоро ее будет до неприличия много. Если наметили путешествие, то обязательно возьмите с собой фотоаппарат. Впечатления нужно зафиксировать.

Скорпион

3 июля Скорпион окажется в такой приятной компании, что уходит не захочется. Ну, причина-то понятна, вы влюбились. Не ограничивайтесь только комплиментами, поговорите с человеком по душам. Особенно, если отдых будет проходить на природе. Возможны неожиданные предложения по работе. Но лучше рассмотреть их позже, в спокойной обстановке.

Стрелец

Творческим Стрельцам придется метаться между нескольких огней. Фонари горят так сильно, что их свет затмевает разум. Если сделаете неверный выбор в плане работы, то не рассчитывайте на карьерный рост. Позаботьтесь о здоровье, питайтесь полноценно, на столе должны быть фрукты и овощи. Личная жизнь отодвинется назад, сейчас не до адюльтера.

Козерог

Козерог будет слишком бурно реагировать на внешние перемены. Окружающие это вряд ли поймут, будьте уравновешеннее. Мутить воду в чистой воде – вот, чем займется любимый человек. Обычный спор между вами может дойти до скандала, если вовремя не включить разум. Удачно сложится деловая поездка, но собирайтесь в дорогу один и тщательнее.

Водолей

Гороскоп советует Водолею временно уединиться, если есть о чем подумать всерьез. Как ни странно, но вам будут мешать даже самые близкие люди. Мысли скачут, настроение депрессивное и вообще ничего не хочется делать. Глоток свежего воздуха, речка и теплый песок – вот, в чем себя не ограничивайте. Откажитесь от рискованных и убыточных предприятий.

Рыбы

Сегодня Рыб будет раздражать все, даже разрядившийся телефон захочется разбить вдребезги. Не стоит так волноваться и бунтовать, все наладится. Если причиной стали ваши надуманные причины и ревность, то успокойтесь. Человека нереально изменить, пока он сам этого не захочет. Успешно сложатся дела у тех, кто занят рекламным бизнесом.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru