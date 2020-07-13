Гороскоп на 15 июля

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Овен

Если Овен собрался в дальнюю дорогу, то нужно быть внимательнее во время сбора чемодана. Согласитесь, что возвращаться из-за забытых документов или вещей, глупо. Обязательно распланируйте все до мелочей, а также созвонитесь с теми, кому хотели сказать «до скорой встречи!». Во избежание простуды, возьмите аптечку и нужные лекарства.

Телец

Гороскоп обещает Тельцу критический день в отношениях с близкими людьми. Вас будут раздражать их недостатки, а их – ваше упрямое поведение. Казалось бы, вот он нужный баланс, но дело завершится крупным скандалом. В любовной сфере не притворяйтесь, вас быстро вычислят. Чувства не обязательно демонстрировать, умейте говорить сердцем.

Близнецы

Деловыми и важными сегодня будут Близнецы. Не удивительно, ведь после переговоров и запланированных встреч решится профессиональная судьба. Не исключены предложения, связанные с работой за рубежом. Не спешите говорить «да», хотя и отказываться от них не стоит. Вечером, за чашечкой чая, обсудите это с домочадцами.

Рак

У Рака в этот день будет зашкаливать работоспособность. Вы даже поможете коллегам с их заданиями, настолько захочется трудиться. В процессе общения с друзьями, не болтайте только о себе. Научитесь слушать других, искренне и с проницательным взглядом. Кризис в финансах миновал, вздохните с облегчением. Но деньги тратить не спешите.

Лев

15 июля 2020 у Льва появится идея, как заработать миллион, не выходя из дома. Возможно, что вы сон увидели сказочный? Будьте реалистичным, собирайтесь на работу и трудитесь. Полезно сделать разминку, а не наедаться на обеденном перерыве от пуза. Вечер будет превосходный, если покатаетесь на велосипеде по городу. Ждите яркого знакомства.

Дева

Хватит капризничать и самокопанием заниматься! Деве этот день принесет массу впечатлений и предложений, если не поддаваться хандре. Совершенно без сил придут домой те, кто трудится на приусадебном участке. Что ж, урожай не дается легко, как и хлеб насущный. Путешественникам лучше распаковать чемоданы, поездка отменится.

Весы

Весов сегодня так легко разозлить, что многих это откровенно подзадорит и развеселит. Вам лучше вообще спрятаться от окружающих людей, чтобы не наткнуться на стену непонимания и насмешки. Если хочется потратить энергию, то шуруйте в тренажерку. По груше пару раз ударите, полегчает. От экспериментов с внешностью держитесь подальше.

Скорпион

Во главу угла Скорпион поставит задания, которые раньше казались ему наиглупейшими. Зато теперь от их выполнения полностью зависит финансовое положение. На минутку вспомните, что лето – это маленькая жизнь. Причем с фруктами, ягодами, пляжем и солнцем! Отправляйтесь на природу, если появится свободный час или два. Можно пешком.

Стрелец

Гороскоп советует Стрельцу отказаться от любовного свидания, но тактично донести это до избранника. Увы, этот день нужно полностью посвятить карьере и финансам. Если упустите что-то важное, то роста не предвидится. Обязательно подпишите документы, от которых зависит дальнейший процесс работы. Визит к стоматологу не откладывайте, если он в планах.

Козерог

Нормальный день у Козерога, который не будет противодействовать всему, что творится вокруг. Главное, не проецируйте все это на свою личную жизнь. Иллюзии замените на реальные поступки. Тем более, что отношения с избранником катятся вниз. Рассеянность в финансовых подсчетах может подвести черту под получением премии. Откажитесь от алкоголя.

Водолей

Если Водолея сегодня поспит подольше, то пропустит самое интересное и перспективное. Не ставьте телефон на беззвучный режим, иначе важные звонки останутся в прошлом. В тишине и покое захочется побыть семейным людям. Устали от суеты и бытовых проблем? Пора задуматься об отдыхе. Чудесным образом разрешатся вопросы со здоровьем.

Рыбы

15 июля Рыбы окончательно убедятся в том, что ситуация в отношениях с избранником зашла в тупик. Если не смущаетесь, то посоветуйтесь с кем-нибудь из друзей, что делать в такие моменты? На задний план уйдут проблемы, связанные с деньгами. То, что вами заслуженно заработано, будет выплачено. Подумайте о путевке в санаторий, скидки стартуют.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru