Гороскоп на 12 июня

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Сегодня 12 июня 2020 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Расположение планет в течение этого дня придаст вашим словам и мыслям дополнительную силу. Именно поэтому очень важно думать только о хорошем, поскольку весь негатив сегодня может легко воплотиться в жизнь. Старайтесь отказаться от общения с теми людьми, которые оказывают на вас сильное влияние: в противном случае вы можете попасть под их полный контроль. В любых ситуациях в течение этого дня старайтесь сохранять оптимизм. Это поможет справляться с возникающими трудностями. Чаще делитесь с окружающими позитивными эмоциями и впечатлениями. Повременить сейчас стоит с поездками, приобретением или ремонтом автомобиля.

Овен

В последнее время Вы прилагали очень много усилий, чтобы избегать всевозможных ссор и конфликтов, но сегодня можете почувствовать, что больше не в состоянии тратить столько сил на поиск компромиссов и взаимовыгодных решений. Приготовьтесь к тому, что Вам придется спорить и отстаивать свою позицию. Не нужно ничего бояться, просто будьте готовы к этому. Сосредоточьтесь на фактах, поскольку именно они станут самым весомым аргументом и будут говорить в Вашу пользу. Вы без труда сможете доказать свою правоту, если все сделаете правильно.

Телец

Сегодня, если у Вас нет расписания или хотя бы приблизительного плана действий, Вы можете серьезно сбиться с курса и не сделать то, что должны. На данный момент вокруг Вас царит хаос, и Вы можете стать его частью, если не будете максимально собраны и организованны. Правильно расставьте приоритеты и найдите время разобраться в деталях какого-то крайне важного дела.

Близнецы

Зарезервируйте немного внутренней энергии для решения личных проблем и вопросов, не тратьте драгоценные крупицы своих сил на чужие невзгоды. Ну и что с того, что люди будут считать Вас эгоистом? Такое мнение является в корне неверным. Просто именно сейчас Вы должны ставить свои потребности и желания выше всех остальных. Если Вы слишком много отдаете, чтобы сделать счастливым кого-то, Вы ничего не оставляете себе, а это значит, что Вы не сможете построить свое собственное счастье.

Рак

Выпустите на волю все свои чувства, какими бы они ни были. Счастье, печаль, ревность, гордость — ничего не держите в себе. Пусть люди узнают, что происходит в Вашей душе. Если Вы будете утаивать их, до добра это Вас не доведет. Скрытность грозит обернуться лишними стрессами. Как только Вы ослабите свой эмоциональный поводок, все сразу же встанет на свои места, и Вам даже станет легче дышать.

Лев

За сложные задачи вы беретесь с энтузиазмом, часто находите нестандартные, но очень эффективные решения. Даже небольшие достижения поднимают настроение, что уж говорить о серьезных победах, которые у вас будет шанс одержать. День хорошо подходит для романтических свиданий, они будут запоминающимися и приятными. Легко найти общий язык с друзьями, общение с ними надолго поднимет настроение. Вероятны приятные поездки, неожиданные приглашения и предложения.

Дева

Пришло время как-то разнообразить свою приевшуюся жизненную рутину и опробовать что-нибудь новенькое и необычное. Каждый день живя по накатанной колее и ничего не меняя, Вы рискуете облениться. Если сейчас Вы стараетесь беречь деньги и экономите, не переживайте, далеко не все развлечения требуют финансовых затрат. Между прочим, иногда самые недорогие развлечения в итоге оказываются по-настоящему интересными.

Весы

Похоже, кто-то из Ваших близких очень куда-то торопится, однако это не дает ему никакого права поторапливать Вас, хотя у него на этот счет может быть совершенно другое мнение. Несовпадение ваших ритмов может вызвать некоторые трудности, однако не идите у него на поводу. Течение Вашей жизни движется в правильном русле, а если Вы начнете набирать скорость ради чьего-то блага, то рискуете все испортить. Не ведитесь на провокации и не поддавайтесь давлению со стороны, как бы тяжело это ни было. Если кому-то уж очень надо что-то успеть, просто позвольте ему вырваться вперед и действовать без Вас, а сами продолжайте неспешно заниматься своими делами.

Скорпион

Негативные эмоции, которые Вы питали по отношению к некой персоне, станут настолько сильными, что Вы даже начнете испытывать физический дискомфорт. Самое смешное то, что этот человек поет Вам хвалебные оды и считает, что недавнее достижение — это ваша совместная заслуга. Вероятнее всего, так оно и есть, потому Вам стоит отбросить негатив и отпраздновать вместе с ним ваш общий успех. Рассмотрите вопрос о переходе ваших отношений в более приятную плоскость, лишенную недобрых эмоций. Кстати, прекрасным фундаментом для них может стать новое совместное дело.

Стрелец

Сегодня Вам предстоит иметь дело с некой весьма авторитетной фигурой, чье мнение относительно какого-то важного вопроса кардинально отличается от Вашего. К счастью, вам все же удастся прийти к общему знаменателю и найти взаимовыгодное решение. На самом деле этот человек нуждается в Вас больше, чем Вы в нем, так что Вы находитесь в очень завидном положении. Воспользуйтесь этим и склоните чаши весов в свою сторону. Не стоит быть слишком жестким, но в то же время не проявляйте излишнюю мягкотелость.

Козерог

Жизненный потенциал снижен, поэтому вы и устаете быстрее, чем обычно. Старайтесь не переоценивать свои силы, не отказывайтесь от помощи, которую наверняка предложат друзья. Денежные поступления будут незначительными, но окажутся очень кстати; будет возможность сделать удачные покупки. В личных отношениях едва ли возникнут проблемы. Вы отлично ладите с близкими, часто понимаете их с полуслова, находите способ порадовать тех, кто вам дорог.

Водолей

Сегодняшний день обещает быть довольно запутанным и сумбурным, но, к счастью, Ваш острый взор поможет Вам увидеть истину на дне мутного озера. К тому же, Вы будете достаточно организованы, чтобы сохранить ясность мыслей и строго придерживаться изначального плана действий. Некоторые люди будут ждать от Вас ценных указаний, потому постарайтесь не разочаровать их надежды и выдайте им четкий план действий. Но не забывайте о том, что Ваши собственные дела и потребности должны оставаться в приоритете.

Рыбы

Пусть Ваша самоотверженность сегодня выйдет на передний план и поможет сделать этот мир чуточку лучше. У Вас есть свободное время и излишки энергии, которые помогут Вам добиться желаемого. Дайте всем окружающим понять, что Вы готовы прийти им на помощь по первому их слову. В общем-то, Вы до конца дня будете заняты чем-то полезным. Возможно, поможете выбрать кому-то вечерний наряд или подсобите товарищу в решении некой проблемы. Подобное времяпровождение придется Вам по душе.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru