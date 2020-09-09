Гороскоп на 10 сентября

РИА «7 новостей» представляет гороскоп для всех знаков зодиака на 10 сентября. Что сулят на в этот день звёзды?

Овну придется получать не только слова благодарности за качественную работу. Сегодня в вашу копилку угодят дивиденды за прошлые труды. Не забывайте про личные связи, которые пригодятся в карьерных вопросах. Не исключены проблемы финансового характера, если вовремя не позвоните в нужную инстанцию. Успех ждет в дороге.

Упорство и коммуникабельность поможет Тельцу добиться желаемого. Даже не вздумайте включать в процессе хитрость и легкомыслие. Сегодня время творить, строить и создавать великие цели. Если упустите малейшую возможность, то успеха не видать, как своих ушей. Шопинг отложите до вечера, когда в кошелек поступит неожиданная прибыль.

10 сентября Близнецы будут стремиться к новым высотам. Но «все успеть за 24 часа» не получится, поэтому берегите нервы и силы. Старайтесь работать по плану, отодвигая назад бесперспективные проекты. Обязанностей по дому — уйма, но часть из них можно переложить на плечи родственников. Вы зарабатываете деньги? Значит, семья вас поймет.

Неоднозначно будет выглядеть у Рака личная сфера. Отношения с избранником больше похожи на снежный ком, чем на лебединую песню. Но всегда прекрасно не бывает, романтика тоже проходит. Необходимо сконцентрироваться на делах, которые требуют решения. Богатый творческий потенциал поможет реализовать проекты, от которых другие отказались.

Льву в этот день нужно трезво оценить свои силы, шансы и денежные возможности. Вы поддаетесь уговорам так легко, что миновать неприятности не удается. Отворачивайтесь от авантюр, рисков и соблазнов финансового плана. Сегодня многие предложения губительно повлияют на карьеру и материальное положение. Причем на долгий срок.

Гороскоп советует Деве развивать устойчивость к стрессам. Их будет немало, придется выживать в экстремальных ситуациях. Зато многие события предопределяют будущее, помогут нейтрализовать проблемы, находящиеся в зародышевом состоянии. В общении с друзьями будьте осторожны в словах. Кто-то пытается вас «убрать» от дел, поссорить с окружающими.

Весам сегодня пригодятся старые знания и проницательность. Если включить все на полную катушку, то можно выиграть время. Проблемы в быту и финансах не такие сложные, их можно решить без внешней помощи. События в личной жизни повергнут в шок. Но он может быть приятным, если не загадывать что-то наперед. От командировки не отказывайтесь.

Интуитивно у Скорпиона получится преодолеть все препятствия на пути к успеху. Особенно, если это рабочие вопросы. Не раздувайте ситуацию в отношении коллег до грандиозных размеров. Есть великолепный шанс продвинуться вперед. Не исключено знакомство с симпатичной особой, путешествие и развлечения. Многие рискуют потерять что-то ценное.

10 сентября Стрельцу не следует сильно держаться за свои накопления. Придется потратиться на что-то действительно полезное. Для увеличения внутреннего потенциала и дохода потребуется пара звонков. Успешно сложится поездка, если вы находитесь в отпуске. Только будьте внимательнее в общении с новыми людьми. Не откровенничайте.

Козерогу нужно серьезнее отнестись к должностным инструкциям. Есть вероятность, что проверки и отчеты станут во главу угла. С руководство придется встречаться визуально, что-то доказывать на бумагах. Семейная жизнь может оказаться под угрозой, если поведетесь на флирт и соблазны. Определитесь, что именно вы хотите от отношений с супругом.

Неизвестные до этого дня таланты откроет в себе Водолей. Именно это поможет завоевать Олимп в профессиональной сфере. Вы поможете себе и деловым партнерам найти новые пути развития. Уровень финансов не высокий, но стабильный. Бытовые вопросы отнимут время вечером. Если действовать по плану, то можно миновать серьезные ошибки.

Гороскоп обещает Рыбам душевное равновесие, от которого зависят отношения с любимым человеком. Главное не спорьте, иначе ситуация дойдет до скандала. Уединитесь на время, абстрагируйтесь и отдохните на природе. Спортивные тренировки пойдут на пользу не только физическому, но и психическому здоровью. Избегайте употребления алкоголя.

Гороскоп представлен сайтом astrorok.ru.