Гороскоп на 1 июля

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Овен

1 июля Овну нужно четко формулировать свои желания, чтобы Вселенная его услышала. Никаких «может быть», «вдруг» и «если бы» нельзя использовать даже мысленно. Прекрасный результат от творческой работы получат те, кто уже выполнил половину задания. Вы на правильном пути, не снижайте темпа. Срочная поездка принесет прибыль.

Телец

Если Тельцу больше слушать друзей и коллег, то можно многого добиться в жизни. В компании станете «рубахой-парнем», только не спорьте без основания. Странным образом сложится любовное свидание, но значения мелочам не придавайте. Главное, не ждите от избранника то, что он не способен дать. Будьте лояльнее к качествам другого человека.

Близнецы

Здоровье пошатнется, но не до такой степени, чтобы отказываться от работы. Наоборот, в процессе труда получиться забыться и почувствовать себя лучше. Хлопотный день для семейных Близнецов, придется взять на себя ответственность за бытовые вопросы. Не вздумайте говорить вслух то, что любимому человеку неприятно. Утро вечера мудренее.

Рак

Гороскоп обещает Раку помощь со стороны близких людей. Хотя, вы не умоляли их о поддержке, все произойдет спонтанно, но вовремя. На финансовые проблемы смотрите проще, не тратьте нервные клетки и не паникуйте. Проанализируйте ситуацию и выйдите на позитивную дорогу. Если тратите больше, чем зарабатываете, то и результат очевиден – масса долгов.

Лев

Льву не следует гнуть свою линию и проявлять амбиции в общении с избранником. Разногласия между вами часто возникают по глупым причинам. Несложную проблему в личной жизни можно решить двумя путями. Один из них вы уже знаете, действуйте. Второй полностью зависит от договоренности в материальной сфере. Путешествие станет судьбоносным.

Дева

На какие только жертвы не пойдешь, лишь бы наладить отношения с любимым человеком. Этот день Дева полностью посвятит себя личной жизни. Срочной работы не будет, можно отвлечься на хобби или отдых на природе. Штурмовать и перешагивать препятствия нет причины, все наладится самостоятельно. В общении с родней следите за своей интонацией.

Весы

1 июля Весам нужно заранее отрепетировать этот день. Лето, солнце, друзья зовут на пляж… Ну, а вам придется трудиться и мечтать об отдыхе. Не отчаивайтесь, все впереди. Сначала нужно разделаться с основными заданиями и получить деньги. Небывалую гордость будут испытывать за детей семейные люди. Сюрпризы с их стороны будут приятными.

Скорпион

Если в голове Скорпиона появятся интересные мысли, то нужно записывать их на блокнот. Ну, если нет надежды на свою «девичью» память. В компании друзей придется обсуждать не только свои идеи, но и чужую личную жизнь. Найдите конструктивное решение и добрые слова для тех, кто в них нуждается. В поездке постарайтесь уложиться в срок.

Стрелец

Гороскоп советует Стрельцу не размышлять, а действовать. Не смотря на то, что на пути к успеху будет много лишних вопросов, обойдите все их разом. Мучительно, но быстро, разрешатся финансовые проблемы. Вы получите не только основную зарплату, но и аванс за новый проект. Над чужими недостатками не смейтесь, иначе сами угодите в эту же грязную яму.

Козерог

Козерогу придется действовать по указанию руководства, ни о какой импровизации в работе речи быть не может. Выражайтесь только по поводу, без него не устраивайте споры. Одинокие могут встретиться с человеком, чувства к которому окажутся очень сильными. Не пытайтесь перехитрить судьбу, не идите наперекор сердцу. Эффективны водные процедуры.

Водолей

Если с утра Водолей решит подальше поваляться в постели, то все пропустит. Точнее то, что сулит успехами в финансовой и рабочей сфере. Сейчас не время упускать возможности, которые сами идут в руки. На дороге будьте внимательнее, не болтайте по телефону в процессе вождения. Ждите приятных новостей от друга, живущего в другом городе.

Рыбы

1 июля Рыбы будут выглядеть смешно, если возьмутся за то, что им мало знакомо. Одно дело изобиловать идеями, совсем другое воплощать их в работу. Домашние дела переложите на плечи тех, кто ими редко занимается. Нельзя же весь груз забот тащить на своих плечах. Не забывайте про гимнастику для позвоночника, больше двигайтесь.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru