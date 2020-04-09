Гороскоп 10 апреля

Актуальный гороскоп на 10 апреля 2020 года. Читайте его с удовольствием и улыбкой, тогда 10 апреля 2020 года для вас пройдет намного лучше, чем вы того сами хотите.

Овен (21 Марта — 20 Апреля):

Ваши желания вышли далеко за пределы ваших возможностей. Мечтать, как бы, не вредно, но иногда надо умерить свои аппетиты. И будьте осторожнее с личными финансами!

Телец (21 Апреля — 20 Мая):

Сведите к минимуму общение с людьми. Проведите этот день в одиночестве. Если это невозможно, общайтесь только на деловые темы, не затрагивая личного.

Близнецы (21 Мая — 21 Июня):

Не разменивайтесь на мелочи. В ваших силах – поставить себе крупную, глобальную цель и начать ей следовать уже сейчас. А мелкие, суетные хлопоты подождут!

Рак (22 Июня — 22 Июля):

Друзья не станут вас обманывать, прислушайтесь к их мнению. Если вас что-то беспокоит в жизни, можете обратиться к ним за советом. Ориентируйтесь на людей с большим опытом.

Лев (23 Июля — 23 Августа):

Чем раньше вы начнете добиваться поставленных целей, тем более устойчивым будет ваше желание. Опустив руки и расслабившись, вы рискуете потерять свои стремления.

Дева (24 Августа — 23 Сентября):

Берите посильную ношу, не надрывайтесь, ради того чтобы кому-то угодить. Ваши усилия вряд ли будут отмечены, но здоровье может заметно ухудшиться.

Весы (24 Сентября — 23 Октября):

Займитесь, наконец, своим здоровьем! Не обязательно бежать в поликлинику. Но отказаться от сигарет и выпивки, выйти на свежий воздух, совершить пробежку вам будет под силу!

Скорпион (24 Октября — 23 Ноября):

Вы сейчас особенно сильны, и это похвально. Ваших внутренних ресурсов хватит на разрешение любой, даже самой непосильной задачи. Продолжайте в том же духе!

Стрелец (24 Ноября — 21 Декабря):

Сегодня вам предстоит выполнить несколько дел одновременно. Впрочем, в таланте Юлия Цезаря вы преуспели. Параллельно с основной работой можете себя развлечь серфингом в сети.

Козерог (22 Декабря — 20 Января):

Вам поступит интересное предложение. Принимать его или нет – дело ваше. Но будьте внимательны: за красивыми словами и богатыми посулами может скрываться обман!

Водолей (21 Января — 20 Февраля):

Настала пора сменить имидж. Особенно это касается внешности. Сегодня вы можете отважиться на самые смелые эксперименты с прической и стилем одежды.

Рыбы (21 Февраля — 20 Марта):

Забота о внутреннем мире – это хорошо, но сегодня вам надо заняться более земными вещами. Домашними хлопотами, например, или уходом за детьми и животными.

Гороскоп предоставлен goroskop.ru