Гороскоп на рабочую неделю для всех знаков зодиака

Овен: Понедельник начнётся с завешенных требований к самому себе и кучи обязанностей, которые на вас «повесят», ко вторнику ситуация развернётся в противоположную сторону и вам поручат руководство, к среде единственным утешением станет ланч, поэтому проведите это время вне офиса, в четверг наконец-то найдётся время для любви, а в пятницу начинайте планировать романтический уикенд.

Телец: Обстановке нерабочая, а проект горит. Не расслабляйтесь в понедельник. Если не разгонитесь в понедельник, то ко вторнику финансовые вопросы будут давить на сознание, в среду нужно будет принять важное решение, к четвергу сосредоточится на том, что сердце говорит, а в пятницу ударно поработать.

Близнецы: Свои мысли держите при себе. Сложности в отношениях воспримите, как урок, а не как потерю. В среду надейтесь только на себя. В четверг не вздумайте поругаться с тем, кто старше. В пятницу начинайте строить планы на выходные, но не забывайте, что начальство не дремлет.

Рак: В понедельник аккуратнее со здоровьем. Во вторник, если раздадите долги, то с облегчением вздохнёте, в среду если будете меньше говорить, то только выиграете, в четверг да прибудет с вами сила, а если справитесь, то в пятницу у вас «вырастут крылья».

Лев: Понедельник может начаться …с романа. Во вторник будьте внимательны за рулём. В среду удачный день во всех смыслах. В четверг вам все задачи по плечу. В пятницу надо поднапрячься, чтобы в субботу и в воскресенье хорошо отдохнуть.

Дева: В понедельник вы очень раздражены. Во вторник с утра спланируйте свой день. В среду научитесь ставить барьеры и не реагируйте на токсичных людей. В четверг попытайтесь не вступать в диалоги на работе. К пятнице начинайте потихонечку расслабляться.

Весы: В понедельник предстоит много работы, во вторник конкуренты будут довлеть над вами, в среду есть шанс заявить о себе, в четверг вы будете прекрасны, а в пятницу придут хорошие новости.

Скорпион: В понедельник вы должны быть примером для всех, во вторник займитесь механическим трудом и дайте отдохнуть голове, в среду может поступить выгодное предложение по работе, в четверг опасайтесь завистников, в пятницу возьмите на себя ответственность.

Стрелец: Понедельник будет наполнен событиями. Во вторник многое поймете про самого себя, в среду вы будете в центре внимания, и вам это будет льстить, в четверг вас будут окружать положительные люди, и в пятницу тенденция хороших дней продлиться.

Козерог: В понедельник козерог найдет то, что ищет. Во вторник следует проявить заботу о пожилых родственниках, в среду будет необходимо закончить проект, в четверг укрепиться ваше финансовое положение, в пятницу случится судьбоносная встреча.

Водолей: В понедельник с утра вы потратите столько энергии, что уже не хватит к обеду. Во вторник день решительных действий, в среду необходимо найти союзников, чтобы закончить проект, в четверг у вас на сё будет своё мнение, а в пятницу пора с работы домой.

Рыбы: В понедельник Вы будете обращаться за помощью к коллегам, во вторник общайтесь с теми, с кого хотели бы брать пример, в среду не рассчитывайте на помощь. Проблемы придётся решать самим. В четверг вы сами не знаете, чего хотите. К пятнице всё прояснится.