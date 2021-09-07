Гороскоп на 7 сентября для всех знаков зодиака

Овен: Вы сегодня нарасхват. Фигаро здесь — фигаро там. Постарайтесь успеть везде.

Телец: Вы запутались. Попытайтесь восстановить ситуацию с нуля и понять, где прокололись.

Близнецы: «как не остановить бегущего бизона» — эти строки сегодня про вас. Главное — набрать скорость.

Рак: Посещение СПА пойдёт на пользу и телу и душе.

Лев: Ваши планы сегодня пойдут вразрез с действительностью.

Дева: Встреча с другом детства принесёт не только приятные воспоминания, но и откроет новые перспективы.

Весы: Молчание – золото. Помните сегодня об этом.

Скорпион: Ваше смелое высказывание будет сегодня поддержано коллегами и сыграет вам на руку.

Стрелец: Мусор из головы, а полезные советы в голову. Главное их услышать и применить.

Козерог: Нерабочее настроение преследует вас с утра. И с этим ничего невозможно поделать.

Водолей: В споре рождается истина…. Но Вы уверены в своей правоте, а надо бы и к оппоненту прислушаться.

Рыба: Сегодня отличный день для шоппинга.