Гороскоп на 7 сентября для всех знаков зодиака

Овен: Вы сегодня нарасхват. Фигаро здесь — фигаро там. Постарайтесь успеть везде.
Телец: Вы запутались. Попытайтесь восстановить ситуацию с нуля и понять, где прокололись.
Близнецы: «как не остановить бегущего бизона» — эти строки сегодня про вас. Главное — набрать скорость.
Рак: Посещение СПА пойдёт на пользу и телу и душе.
Лев: Ваши планы сегодня пойдут вразрез с действительностью.
Дева: Встреча с другом детства принесёт не только приятные воспоминания, но и откроет новые перспективы.
Весы: Молчание – золото. Помните сегодня об этом.
Скорпион: Ваше смелое высказывание будет сегодня поддержано коллегами и сыграет вам на руку.
Стрелец: Мусор из головы, а полезные советы в голову. Главное их услышать и применить.
Козерог: Нерабочее настроение преследует вас с утра. И с этим ничего невозможно поделать.
Водолей: В споре рождается истина…. Но Вы уверены в своей правоте, а надо бы и к оппоненту прислушаться.
Рыба: Сегодня отличный день для шоппинга.