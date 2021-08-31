Гороскоп на 31 августа

Овен: Сегодня въедливость во всем может сыграть с вами злую шутку .

Телец: Сегодня тот самый день, когда можно экспериментировать со СПА-процедурами. Результат преображения будет незамедлительным.

Близнецы: Вы сегодня — мистер ( миссис) сдержанность. Какие бы ситуации не складывались вокруг — вы бодры и веселы.

Рак: Спокойный и ровный день обещают звёзды.

Лев: Сегодня чаша Вашего терпения переполнится. Будьте аккуратнее с высказываниями.

Дева: Сбудутся давно планируемые события.

Весы: Саши идеи будут приняты на «ура» и начальством и коллективом.

Скорпион: «Пьянству — бой» Гороскоп говорит,что если сегодня скорпион откажется от вредных привычек, то у него всё получится.

Стрелец: Будьте гибкими сегодня, особенно с начальством .

Козерог: Сегодня ваши мысли витают далеко от работы. Успейте вовремя переключится, начальство не дремлет .

Водолей: В личной жизни сегодня всё складывается наилучшим образом.

Рыба: Приготовьтесь к перезагрузке. Впереди много интересного.