Гороскоп на 31 августа

Овен: Сегодня въедливость во всем может сыграть с вами злую шутку .
Телец: Сегодня тот самый день, когда можно экспериментировать со СПА-процедурами. Результат преображения будет незамедлительным.
Близнецы: Вы сегодня — мистер ( миссис) сдержанность. Какие бы ситуации не складывались вокруг — вы бодры и веселы.
Рак: Спокойный и ровный день обещают звёзды.
Лев: Сегодня чаша Вашего терпения переполнится. Будьте аккуратнее с высказываниями.
Дева: Сбудутся давно планируемые события.
Весы: Саши идеи будут приняты на «ура» и начальством и коллективом.
Скорпион: «Пьянству — бой» Гороскоп говорит,что если сегодня скорпион откажется от вредных привычек, то у него всё получится.
Стрелец: Будьте гибкими сегодня, особенно с начальством .
Козерог: Сегодня ваши мысли витают далеко от работы. Успейте вовремя переключится, начальство не дремлет .
Водолей: В личной жизни сегодня всё складывается наилучшим образом.
Рыба: Приготовьтесь к перезагрузке. Впереди много интересного.