Гороскоп на 28 августа

Овен: Сегодня ваш день. Всё сложится наилучшим образом.
Телец: Следует выполнять только текущие дела и научится жить в предлагаемых обстоятельствах.
Близнецы: Сегодня для вас очень важен совет авторитетных людей.Воспользуйтесь им.
Рак: Молчанье — золото.Помните об этом сегодня.
Лев: Следуйте плану и день сложится.
Дева:Сегодня вы особенно подвержены мнению со стороны.Не зацикливайтесь на этом.
Весы: Энергия сегодня бьёт из Вас ключом. Максимально используйте силы .
Скорпион:Во время выполнения рутинных заданий вам придут в голову гениальные идеи .
Стрелец: Пришло время посетить доктора и провести профилактический осмотр.
Козерог: Вам неприятно общаться с некоторыми людьми, но придётся преодолеть барьер и наладить коммуникации .
Водолей: У вас сегодня очень удачный день.
Рыба: Сегодня не спорьте. Ваше поведение не комфортно для окружающих.