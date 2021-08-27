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Пятница, 27 августа, 2021
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Гороскоп на 28 августа

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Гороскоп на 28 августа

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Овен: Сегодня ваш день. Всё сложится наилучшим образом.

Телец: Следует выполнять только текущие дела и научится жить в предлагаемых обстоятельствах.

Близнецы: Сегодня для вас очень важен совет авторитетных людей.Воспользуйтесь им.

Рак:  Молчанье  — золото.Помните об этом сегодня.

Лев: Следуйте плану и день сложится.

Дева:Сегодня вы особенно подвержены мнению со стороны.Не зацикливайтесь на этом.

Весы: Энергия сегодня бьёт из Вас ключом. Максимально используйте силы .

Скорпион:Во время выполнения рутинных заданий вам придут в голову гениальные идеи .

Стрелец: Пришло время посетить доктора и провести профилактический осмотр.

Козерог: Вам неприятно общаться с некоторыми людьми, но придётся преодолеть барьер и наладить коммуникации .

Водолей:  У вас сегодня очень удачный день.

Рыба: Сегодня не спорьте. Ваше поведение не комфортно для окружающих.

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