Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака

Овен: 23 сентября Овну деньги плывут в руки.

Телец:Сегодня вы постараетесь вместить в один день и финансовые вопросы, и шоппинг, и личное и работу. И всё получится.

Близнецы:Сегодня на «ура» будут восприниматься курсы, вебинары и любые обучающие программы. Учится — всегда пригодится!

Рак: Проведите день легко. Звезды говорят, что у вас есть для этого все шансы.

Лев: Вы сегодня весть день будете кого -то догонять. Вам не будет хватать ровно 5 минут.

Дева: Работайте. Результаты вас обрадуют.

Весы: Вы сегодня — человек без кожи. На всё очень остро реагируйте. Совет — мысленно считайте до 10, и выдыхайте.

Скорпион: Вы сегодня можете позволить себе отдых, чтение и расслабление.

Стрелец: Будьте внимательны за рулём, уходите любым способом от конфликтов.

Козерог: Вам сегодня лучше не делиться ни с кем своими внутренними переживаниями.

Водолей: Наведите порядок в голове и поменьше говорите сегодня.Рыбы: Сегодня день внутренней работы. Сходите в храм, почитайте молитву. Медитация тоже благоприятно повлияет на ваше самочувствие.