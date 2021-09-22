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Среда, 22 сентября, 2021
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Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака

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Овен: 22 сентября Овен решит, что уже суббота и окунётся в личную жизнь. Тем не менее на календаре только среда, и такое отвлечение может не лучшим образом повлиять на работу.

Телец: Сегодня смело внедряйте ваши мысли в жизнь. Снимите с антресолей  ума заброшенные идеи. Настал их день.

Близнецы:Вы сегодня- главный коммуникатор. Берите инициативу в свои руки, поможете  и себе и людям.

Рак:  Деньги плывут вам в руки. Смотрите,чтобы сети не оказались худыми и не спешите в магазин.

Лев: Если вы занимаетесь умственным трудом, то сегодня тот день, когда сколько не напрягай извилины, всё без толку.

Дева: Сегодня вы в идеальной пропорции — сколько потопаете столько полопаете. Так что трудитесь продуктивно.

Весы:Сегодня вся надежда только на самих себя. Сконцентрируйтесь.

Скорпион: 22 сентября  посвятите если не время, то мысли своему супругу. Максимальная концентрация энергии в сторону семьи.

Стрелец:Сегодня не стоит лукавить и изворачиваться.  И даже ложь во спасение не сработает. Будьте предельно честны с собой и с окружающими.

Козерог: Финансы, поют романсы. В карманах гуляет ветер…. Но, завтра будет новый день.

Водолей: У Вас сегодня всё поспевает, как на дрожжах. Главное, чтобы «тесто» не убежало.

Рыбы: Вы сегодня, как чеховская Душечка. Всё радует, в животе бабочки порхают.  Но и наслаждайтесь на здоровье.

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