Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака

Овен: 22 сентября Овен решит, что уже суббота и окунётся в личную жизнь. Тем не менее на календаре только среда, и такое отвлечение может не лучшим образом повлиять на работу.

Телец: Сегодня смело внедряйте ваши мысли в жизнь. Снимите с антресолей ума заброшенные идеи. Настал их день.

Близнецы:Вы сегодня- главный коммуникатор. Берите инициативу в свои руки, поможете и себе и людям.

Рак: Деньги плывут вам в руки. Смотрите,чтобы сети не оказались худыми и не спешите в магазин.

Лев: Если вы занимаетесь умственным трудом, то сегодня тот день, когда сколько не напрягай извилины, всё без толку.

Дева: Сегодня вы в идеальной пропорции — сколько потопаете столько полопаете. Так что трудитесь продуктивно.

Весы:Сегодня вся надежда только на самих себя. Сконцентрируйтесь.

Скорпион: 22 сентября посвятите если не время, то мысли своему супругу. Максимальная концентрация энергии в сторону семьи.

Стрелец:Сегодня не стоит лукавить и изворачиваться. И даже ложь во спасение не сработает. Будьте предельно честны с собой и с окружающими.

Козерог: Финансы, поют романсы. В карманах гуляет ветер…. Но, завтра будет новый день.

Водолей: У Вас сегодня всё поспевает, как на дрожжах. Главное, чтобы «тесто» не убежало.

Рыбы: Вы сегодня, как чеховская Душечка. Всё радует, в животе бабочки порхают. Но и наслаждайтесь на здоровье.