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РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 20 мая. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Вести себя агрессивно, напористо точно сегодня не стоит Овнам. Это оставит негативный отпечаток на вашей карьере. С коллегами будьте обходительны и милы. Где нужно – отступите или, наоборот, внесите своё предложение. Если что-то будете делать в этот день впервые, то обращаться за поддержкой малознакомых людей не стоит.

Телец

20 мая – отличное время для путешествий. Но стоит собраться в поездку заранее, чтобы не забыть важные документы. Если на работе начальник вызовет на серьёзных разговор, не пугайтесь. Скорее всего, вам предложат повышение. Отличный вариант для избавления от стресса – йога и плавание. Вечером устройте романтический ужин. Ждите важных слов от своей второй половинки.

Близнецы

Адреналин потребляйте в умеренных количествах! Много экстрима в жизни ни к чему хорошему не приведёт. На работе возможен разлад с коллегами, постарайтесь лишний раз не будить в них зверя. За советом обратитесь к родным, лучше их вас никто не поддержит. В отношения с возлюбленным наступит долгожданная гармония. Старайтесь её сберечь.

Рак

Оракул советует Раку следить за своей речью. А ещё не стоит расстраиваться из-за пустяков. На работе ждите сюрпризов. Кто-то из ваших коллег попытается перекинуть на вас свою работу. Могут возникнуть проблемы со здоровьем. Обратите внимание на почки и сердцу.

Лев

Если Лев сегодня чем-то недоволен, то все окружающие будут вертеться вокруг него и попытаться угодить. Но не стоит пользоваться чрезмерно человеческой добротой, это обернётся большим конфликтом. 20 мая стоит обратить внимание на своё здоровье. Постоянные перекусы, отсутствие полноценных приёмов пищи приведут к большим проблемам с желудком. Дома будет ждать любимый человек с плохом настроение. Утешьте его и помогите решить проблемы.

Дева

Девы окажутся в центре внимания. От противоположного пола не будет отбоя, коллеги не перестанут восхищаться вашей мудростью, а родные – хозяйственностью. Разорваться между всеми будет сложно, но придётся это сделать. Вечером лучше остаться дома. А вот от длительных путешествий стоит отказаться.

Весы

Если Весы не перестанут придираться к избраннику, то конфликтов не избежать. Печально, что всё это перерастёт в затяжную ссору. Лучше уйдите с головой работу, найдите новое хобби. Чем больше утомите себя, тем быстрее выйдите из нехорошего самочувствия. Запутанное обстоятельство с деньгами решится вечером.

Скорпион

20 мая Скорпиону лучше перенести важные переговоры, встречи и поездки на другой день. Это небезопасные сутки, как для работы, так и здоровья. Откажитесь также от активного спорта, лечения хронических заболеваний и хирургических операций. Только самые экстренные ситуации можно брать во внимание. В тишине и изоляции проведите вечер.

Стрелец

У Стрельца – день неожиданных дедлайнов. Стоит потерпеть, собраться с силами и завершить начатое. Дома могут случиться конфликты. Выслушайте своих родных, они хотят донести до вас важные мысли. Хорошее настроение посетит вас к вечеру. Проведите время с любимым человеком.

Козерог

У Козерога будет масса возможностей для налаживания рабочего процесса, личной жизни и изменений внешнего образа. Чудесным образом, вы все успеете сделать. Но единственное, от чего придется отказаться – от дальней поездки. Начальство приказало?! Постарайтесь найти причину, после которой шеф молча удалится. Вечер проведите с семьей.

Водолей

У Водолея не только крылья за спиной, но и бабочки в животе будут летать, когда он узнает важную информацию. Как долго вы шли к достижению целей, вот этот день настал. Только не запутайтесь в элементарных вещах. Если все разложите по полочкам, то карьера обеспечена. Причем, на долгий срок. Вечером отключите телефон, раньше ложитесь спать.

Рыбы

Гороскоп обещает Рыбам суматоху и головоломку. Если все это сгруппировать и махом решить, то можно водрузить себе на голову корону. Но сил и энергии не так много, поэтому откажитесь от чего-то крупного и трудно выполнимого. В семейной жизни поменьше важничайте, доверьте эту миссию самому старшему в доме. Удастся уйти от ненужного спора.