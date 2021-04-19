- Advertisement -

РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 20 апреля. Что сулят нам в этот день звёзды?

Овен

20 апреля Овну можно не надеяться на гармонию и понимание в отношениях с людьми. Вы чересчур бурно на все реагируете, без паузы и сохранения дистанции. Не переходите на личности в разговоре с шефом. Здесь ситуация может оказаться крайне неприятной. Незначительные проблемы возможны в финансовой сфере, держите карточку при себе.

Телец

Телец будет рассчитывать на одно, а в итоге произойдет совсем другое. Но начало какому-то масштабному предприятию положено. Желание подняться по карьерным ступеням – сбудется. Главное, чтобы было надежное плечо, на которое можно опереться. Завышенная самооценка может скверно отразиться на любовных отношениях. Будьте уступчивее и мягче.

Близнецы

Близнецам будет сложно найти сподвижников, поэтому всю работу предстоит выполнять самим. Но если найти нужную информацию, то удастся выбраться из любых передряг. Не исключены слухи за спиной, размолвки с близкими людьми и ошибки в документах. Кто-то преднамеренно капает вам на нервы, будьте внимательнее. Удача ждет в финансовых вопросах.

Рак

Гороскоп рекомендует Раку отказаться на время от иллюзий и реально посмотреть на вещи. От этого зависит дальнейшее продвижение по службе. Успешно сложатся дела у предпринимателей, если они не пожалеют денег для нового проекта или товара. Общение с друзьями приведет к радикальным переменам в личной жизни. Вот уже не ожидали!

Лев

Полноценно и тепло сложатся взаимоотношения Льва с коллегами. Даже новенькие сотрудники убедятся в вашей компетентности и профессионализме. Но браться за крупные творческие проекты не следует. Они потребуют массу энергии и денег, чего у вас сейчас нет. Кардинально изменится бытовая сфера, если завершите давно начатые дела.

Дева

Дева получит море впечатлений от новой работы, завяжет сотрудничество и запланирует внутренние преобразования. Хорошо сложатся поездки за границу, если они уже с кем-то обсуждались. Внимательно ставьте подписи на документах, не торопитесь с выводами. Ну, а если что-то решили изменить в семейной жизни, то действуйте.

Весы

20 апреля у Весов будет уйма сил и желаний, чтобы в корне изменить профессиональную сферу. Но в общении с коллегами и руководством следите за словами. Может получиться так, что вас не поймут и даже осудят. В любви ждет сознательный самообман, поэтому освобождайтесь от иллюзий. Больше конкретики, оптимизма и инициативы.

Скорпион

Если Скорпион будет вести себя слишком напористо и легкомысленно, то угодит в переплет. Ситуация может оказаться крайне сложной и выкрутиться из нее почти невозможно. Замечательный день для шопинга, ремонта и переезда. Вот только дальние путешествия придется отложить. Акцентируйтесь на финансовом положении, пополняйте счет.

Стрелец

Качество этого дня у Стрельца будет всецело зависеть от эмоционального настроения. Если с улыбкой встретите утро, то весело и непринужденно пошагаете по жизни. Можно запланировать ремонт, перепланировку или покупку бытовых вещей. На все это вполне хватит денег, как и внутренних резервов. Возможна встреча с бывшим возлюбленным.

Козерог

Козерога ждет настоящая кутерьма, если он не будет вести себя планомерно и сдержанно. Вам предстоит бегать по инстанциям, договариваться и брать на себя ответственность. Но все бы прекрасно, если бы не мысли о любимом человеке. Они будут отвлекать, и отодвигать решение важных вопросов на километры. Поступит крупная и неожиданная прибыль.

Водолей

Гороскоп советует Водолею отказаться от демагогии. Вы, итак, чересчур много рассказали окружающим людям. Вряд ли вас поймут, и будут слушать до победного конца. Семейным людям можно запланировать путешествие, оно пройдет на высшем уровне. В финансовые дела вмешается какая-то громогласная и корыстная особа. Постарайтесь поставить ее на место

Рыбы

Рыбы будут настроены слишком агрессивно, как на работу, так и на близких людей. С таким настроение не удастся достичь того, о чем мечтаете. Хороший день для развлечений, встреч с друзьями, спорта и лечения. Ну, а что касается амурных дел, то здесь вообще все обстоит превосходно. Вы сможете не только еще раз покорить, но и удивить своего избранника.