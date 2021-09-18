Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

Овен: 18 сентября вам не стоит зависать в интернете. Лучше посвятить этот день живому общению с друзьями.

Телец: 18 сентября вероятна встреча с покровителем, человеком, который старше вас по возрасту или по положению, возможно, это даже ваш начальник.

Близнецы: Проведите субботний день в приятных беседах, долгожданных встречах и неспешных прогулках.

Рак: Суббота — прекрасный день для раков, у которых есть вторая половина. Займитесь любовью и отношения заиграют новыми красками.

Лев: Посмотрите фильм, погуляйте, устройте встречу с родственниками.

Дева: Если вам предложат сделать субботу рабочим днём — соглашайтесь. Будет очень много полезных открытий для повышения в будущем.

Весы: Вы рискуете спустить крупную сумму денег в этот уикенд. Помните, что финансы любят счёт. Вот и посчитайте, сколько можете позволить. И ни цента больше.

Скорпион: Субботняя уборка в доме принесет радость и удовольствие.

Стрелец: В эту субботу не стоит сидеть дома. Отправляйтесь на прогулку, встречайтесь с друзьями, медитируйте на природе.

Козерог: Если у вас рабочая суббота, то вам повезло. Никаких радостей от встреч звёзды не сулят, а вот на работе ждите прибыли.

Водолей: В интернет-переписке соберёте много лайков.

Рыбы: Прекрасный день для уединения, медитаций и мечтаний.