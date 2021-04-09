РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 10 апреля. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Резкие шаги Овну предпринимать не следует. Всё должно быть с чувством, с толком, с расстановкой. Если окажитесь в новом окружении, то присматривайтесь к людям. Особенно с подозрительной внешностью. Кстати, среди них могут оказаться те, кто вас поддержит в дальнейшем. Контролируйте не только рабочий процесс, но и прием пищи. Голодание, кофе и перекусы могут навредить желудку.

Телец

Гороскоп предсказывает Тельцу опасный в плане общения и действий день. Вас могут вовлечь в нечестную игру, которая приведёт к разочарованиям. Без остатка отдавайтесь работе, если она перспективная. У бизнесменов сменится график, появятся интересные предложения сотрудничества с перспективной корпорацией. Сходите в спортзал или в бассейн.

Близнецы

Близнецам оракул советует не раздражаться по любому поводу. Будьте сдержанны и терпеливы. Достойное поведение принесёт свои плоды. Путь к успеху у политиков, экономистов и предпринимателей окажется нелегким, но в итоге всё получится даже лучше, чем вы думали. Конкуренты захотят «сожрать» ваши гениальные идеи, но воплотить их в жизни в достойном виде у них не получится. Придумайте что-то ещё, у вас это точно получится – вдохновение посетит в самый неожиданный момент.

Рак

У Рака не просто мимолётное приподнятое весеннее настроение, а оптимистичный настрой на жизнь. Это прекрасным образом отразится на продуктивности и денежной сфере. Сделка с недвижимостью осуществится легко. Внимательно подписывайте документы, чтобы не переделывать их в разгар событий. С пожилым родственником возможен конфликт. Но даже если случится нервная ситуация, не идите на поводу у эмоций.

Лев

10 апреля у Льва не будет времени даже на завтрак. С утра начнутся звонки, предложения и активная работа. Бытовые вопросы можно отодвинуть, от их реализации мало толка. Придётся слегка понервничать за родных. Отношения с супругом уже далеки от романтических, что выводит из равновесия. Займитесь йогой и отдыхайте.

Дева

От всяческих соблазнов и провокационных советов друзейДеве лучше себя отгородить. Это очень напряженный день, поэтому осторожность даже в мелочах не помешает. Кратчайший путь к финансовым победам найдётся вечером. Предложение коммерческого характера от друга окажется действенным. Рационально подойдите к покупкам, если они касаются не только вас, но и родственников.

Весы

Весы будут упорно биться головой в закрытую дверь. Нет, это не кабинет начальника, а поиски расположения к себе коллег. График работы будет очень напряженный, приложите максимум усилий. Если предложат заграничную командировку, то соглашайтесь. Данная поездка принесет выгоду не только вам, но и вашим родным. Раньше ложитесь спать.

Скорпион

Гороскоп рекомендует Скорпиону быть на страже своего финансового положения. Есть вероятность нечестного займа, вам вряд ли вернут деньги. Меньше суетитесь, соберите в кулак волю и все обдумывайте. Какой-то неприятный разговор отнимет время и силы. Вы разочаруетесь в человеке, с которым планировали работу в будущем. Аккуратнее на дороге!

Стрелец

Если Стрельцу предложат реализацию крупного проекта, то нужно рассмотреть все способы работы. На одном варианте не останавливайтесь, это неправильно. Многим удастся найти новую работу. Принципиальность в отношении с избранником неуместна. Лучше сядьте и мирно обсудите всё, что наболело.

Козерог

Козерогу не мешает сделать несколько шагов назад, чтобы избежать ошибок в финансовой сфере. Прокрутите в голове мысли. Тогда всё расставите иначе и непременно окажетесь в дамках! Не забывайте народную мудрость – «поспешишь – людей насмешишь». Хочется, чтобы работа дала результат в денежном эквиваленте? Значит, ни о чем, кроме неё, не думайте.

Водолей

Масса интересных новостей и конструктивных разговоров ждёт Водолея. Этот весенний день запомнится только яркими и позитивными событиями. Впечатление на вас произведёт коллега, недавно появившийся в офисе. Но моментально проявлять удальскую прыть не стоит. События должны развиваться спокойно, чтобы не затмить романтику.

Рыбы

10 апреля Рыбам наскучит заниматься повседневными делами. Вы полны решимости и вдохновения! Есть возможность выступить с пламенной речью и привлечь к себе уникальных личностей. Со здоровьем не все отлично, обратитесь к врачу. Если запланировали хирургическую операцию, то она пройдет успешно. От поездки откажитесь.

Подготовлено по материалам сайта astrorok.ru.