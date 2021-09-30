Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Овен: В пятницу вы будете метаться между домом и работой. И в этом противостоянии Вам необходимо сделать выбор в зависимости от ситуации. Слушайте интуицию.

Телец: Конфликтный день на работе. Зато в личной жизни все окей.

Близнецы:Возможно Вам предложат новую работу. Не медлите с принятием решения. Смело шагайте навстречу мечте.

Рак: Вы любите брать на себя ответственность и сегодня это качество сыграет Вам на пользу. Если появится дополнительный источник дохода, то соглашайтесь без промедления.

Лев: Если вы окажетесь в обществе творческих людей, то для откроете новые горизонты для бизнеса. Так что не отказывайтесь от пятничных вечерних встреч.

Дева: Прекрасный день. Замечательное начало октября. Солнце в душе, а улыбка на лице.

Весы: Пришло время пройти плановый медицинский осмотр, сдать анализы и провести обследования.

Скорпион: Вы в свете софитов. В прекрасной форме и с хорошим настроением. Только вперед.

Стрелец: Вы сегодня, как волчок в юле — крутитесь без остановки. Но Вам же так нравится быть в центре внимания и событий. Наслаждайтесь.

Козерог: Планирование — ключевое слово первого дня октября. Дальше всё пойдёт, как по маслу

Водолей: Вы — баловень судьбы сегодня. Но ленится и расслабляться не стоит.

Рыба: Днем устанете, вечером отдохнёте. Такая она — пятница. Да к тому же 1 день октября.