Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 августа

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Овен: Вы активны, как никогда. Местами чересчур. Друзьям может не понравится.

Телец: Если к вам нагрянули родственники и начали учить жизни- «мужайтесь» ,но не спорьте.

Близнецы: У вас, как и у Тельцов — день незваных гостей в лице родственников. И вы не спорьте.День пройдёт, а отношения могут быть испорчены.

Рак: Ваша головная боль — денежные средства. Завтра только о них и будете думать.

Лев: Вас будут заставлять заниматься домашними делами. А вы так ждали этот выходной. Лучше сделайте побыстрее и расслабляйтесь спокойно.Смена деятельности тоже отдых.

Дева: Сделать из мухи слона — это про вас сегодня. Проанализируйте ситуацию. Муха того не стоит.

Весы: Маятник качнётся не в вашу пользу. Но этотт день пройдёт.

Скорпион: Домашние хлопоты принесут радость и создадут уют в доме.

Стрелец: звезды сулят хороший день, но советуют избегать конфликтов.

Козерог: Сегодня день неоправданных ожиданий. Приготовьтесь к нему морально и не расстраивайтесь.

Водолей: Ваше настроение меняется как погода осенью.Будьте сдержаннее.Направьте свой внутренний барометр на позитив.

Рыбы:Умиротворение,йога, медитация и одиночество — ключевые слова субботы.