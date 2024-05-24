Горящий в Подольске автобус попал на видео

В Подольске сгорел автобус. Видео момента происшествия опубликовала группа «M5 Ural Team».
По словам очевидца, пожар случился на Большой Серпуховской.
Подробности неизвестны. Данные о пострадавших, официальная информация устанавливаются.
В Подольске сгорел автобус. Видео момента происшествия опубликовала группа «M5 Ural Team».
По словам очевидца, пожар случился на Большой Серпуховской.
Подробности неизвестны. Данные о пострадавших, официальная информация устанавливаются.
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