Пятница, 24 мая, 2024

Горящий в Подольске автобус попал на видео

Автор: 7info

Опубликовано

В Подольске сгорел автобус. Видео момента происшествия опубликовала группа «M5 Ural Team».

По словам очевидца, пожар случился на Большой Серпуховской.

Подробности неизвестны. Данные о пострадавших, официальная информация устанавливаются.

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