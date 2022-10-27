Гордума Кирова рассмотрит две кандидатуры на должность главы администрации

Две кандидатуры на пост сити-менеджера города Кирова — исполняющего полномочия главы администрации областного центра Вячеслава Симакова и Николая Большакова – рассмотрит 31 октября городская дума, сообщает пресс-служба городской администрации.
Итоги конкурса на замещение вакантной должности главы администрации Кирова подвели в четверг на заседании конкурсной комиссии.
Результаты конкурса направлены в Кировскую городскую Думу.
Прежний глава администрации Кирова Дмитрий Осипов, уличенный в кумовстве, был отправлен в отставку в августе. Исполнение его полномочий было возложено на замглавы администрации Симакова.
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