Четверг, 11 июля, 2024

Головин прокомментировал победу Иголкина на праймериз «Единой России»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото: znanierussia.ru/speakers/17131

Роман Иголкин стал победителем на дополнительном предварительном голосовании рязанского отделения «Единой России». Его кандидатуру единогласно поддержали члены политсовета. Напомним, тайное голосование прошло в среду, 10 июля.

Роман Иголкин — преподаватель Рязанского училища ВДВ, заместитель начальника кафедры физической и горной подготовки. Он был наставником Владислава Головина («Струны»), Героя России, который ранее стал победителем  предварительного голосования партии «Единая Россия» , но отказался баллотироваться в качестве кандидата на довыборах в Рязанскую областную Думу по одномандатному округу №12, так как решил продолжить военную службу.

О Романе Иголкине «Струна» высказался следующим образом:

«Ещё когда я был курсантом Рязанского училища ВДВ, на протяжении нескольких лет Роман Евгеньевич был моим наставником. Он обучил меня военным навыкам, научил принимать решения в критических ситуациях. Сам принимал участие в специальной военной операции, руководил группой эвакуации. Это достойнейший человек, и я уверен, что он сделает все возможное для нашего родного края».

Головин прокомментировал победу Иголкина на праймериз "Единой России"

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