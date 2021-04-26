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Понедельник, 26 апреля, 2021
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Голосование за участников конкурса «Учитель года России-2021»

7info
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РИА «7 новостей» запускает голосование за участников конкурса «Учитель года России-2021». Голосование продлится до 14 часов 28 апреля. 

Голосование за участников "Учитель года 2021"

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