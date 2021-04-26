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РИА «7 новостей» запускает голосование за участников конкурса «Учитель года России-2021». Голосование продлится до 14 часов 28 апреля.
Голосование за участников "Учитель года 2021"
- Спирина Ольга Петровна 53%, 210 голосов210 голосов 53%210 голосов - 53% из всех голосов
- Филичева Анастасия Сергеевна 32%, 128 голосов128 голосов 32%128 голосов - 32% из всех голосов
- Обысова Наталья Владимировна 6%, 23 голоса23 голоса 6%23 голоса - 6% из всех голосов
- Ширикова Людмила Владимировна 1%, 4 голоса4 голоса 1%4 голоса - 1% из всех голосов
- Мерзлова Ксения Вячеславовна 1%, 3 голоса3 голоса 1%3 голоса - 1% из всех голосов
- Маркина Ольга Алексеевна 1%, 3 голоса3 голоса 1%3 голоса - 1% из всех голосов
- Железина Елена Евгеньевна 1%, 3 голоса3 голоса 1%3 голоса - 1% из всех голосов
- Мальчикова Елена Анатольевна 1%, 3 голоса3 голоса 1%3 голоса - 1% из всех голосов
- Рязанова Елена Викторовна 1%, 3 голоса3 голоса 1%3 голоса - 1% из всех голосов
- Карпова Екатерина Александровна 1%, 2 голоса2 голоса 1%2 голоса - 1% из всех голосов
- Конуркина Светлана Владимировна 1%, 2 голоса2 голоса 1%2 голоса - 1% из всех голосов
- Горнушкина Ирина Васильевна 1%, 2 голоса2 голоса 1%2 голоса - 1% из всех голосов
- Бедрина Вера Анатольевна 1%, 2 голоса2 голоса 1%2 голоса - 1% из всех голосов
- Хрупова Ольга Николаевна 1%, 2 голоса2 голоса 1%2 голоса - 1% из всех голосов
- Юдакова Татьяна Николаевна 1%, 2 голоса2 голоса 1%2 голоса - 1% из всех голосов
- Баринов Владимир Иванович 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Кирюхин Михаил Николаевич 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Крупко Ирина Владимировна 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Ожерельев Руслан Алексеевич 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Добычина Людмила Геннадьевна 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Таболкина Татьяна Викторовна 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Гущина Юрий Александрович 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Маркова Ирина Михайловна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Широкова Ирина Александровна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Перминова Елена Николаевна 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
Всего голосов: 398
26.04.2021 16:21 - 30.04.2021 00:00
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