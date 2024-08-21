«Голос.Дети» возвращается: новый сезон, новые наставники и свежие таланты

В Москве начались съемки 11-го сезона «Голос.Дети» (6+), который уже в сентябре выйдет в эфир на Первом канале. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Летом отборочная комиссия тщательно просмотрела и прослушала тысячи заявок, отсеяв наиболее ярких конкурсантов, которые прошли очные кастинги в «Останкино». Лучшие из них теперь готовы к первому этапу шоу — Слепым прослушиваниям.

Наставниками в этом сезоне станут Дима Билан, для которого это уже 12-й сезон в «Голосе», а также два новых лица — Юлианна Караулова и JONY. За всю историю проекта в роли наставников выступали 32 музыканта, и теперь их ряды пополнят Караулова и JONY.

Среди новинок сезона — дебют Вали Карнавал (KARNA.VAL), которая станет соведущей Яны Чуриковой. Ее задача — поддерживать участников за кулисами и помогать им подготовиться к выступлению.

Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала, обещает, что осенний сезон снова порадует зрителей высоким качеством музыки и яркими эмоциями.

Наставники с нетерпением ждут начала нового сезона. Юлианна Караулова призналась, что давно мечтала стать частью проекта и особенно рада быть наставником именно в детском «Голосе». JONY вспоминает, как сам смотрел «Голос» в юности, и рад стать частью этого шоу. Дима Билан с удовольствием возвращается к проекту, чтобы вновь погрузиться в атмосферу творчества и музыкальных экспериментов.

География 11-го сезона охватывает множество городов, от Москвы и Санкт-Петербурга до Перта в Австралии, продолжая привлекать таланты со всего мира. В том числе, названа и Рязань.

Фото: Юрий Феклистов, «Первый канал»