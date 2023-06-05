Годовалый ребёнок и пенсионер пострадали в ДТП в Рязани

В воскресенье, 4 июня, в Рязани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительные данные привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 21:50 возле дома 29 по Московскому шоссе. За рулём Audi находился 37-летний житель Подмосковья. Его автомобиль столкнулся с Chevrolet Epica под управлением 69-летнего рязанца.

Пассажиры Chevrolet в возрасте 68 лет и 1 года получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка.

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