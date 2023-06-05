Серьёзное ДТП произошло в Московском районе Рязани

В мае в Рязанской области чествовали две пары «золотых» свадебных юбиляров. Главное управление ЗАГС по региону представило также традиционную подборку фото молодожёнов, зарегистрировавших брак в мае 2023 года. 50 лет со дня свадьбы отметили супруги Демидовы Борис Владимирович и Любовь Сергеевна. Их торжественно поздравили в территориальном отделе ЗАГС...