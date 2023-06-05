Понедельник, 5 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Серьёзное ДТП произошло в Московском районе Рязани

Татьяна Проводина
Скриншот из видео Вовы Чемпионева в группе ПУВР ВКонтакте

Поздно вечером в воскресенье, 4 июня, на Московском шоссе в Рязани произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Кадры от очевидца с места происшествия опубликовала группа ПУВР ВКонтакте.

Официального комментария пока не поступало.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанская область оказалась среди лидеров эффективности работы МФЦ

Наш регион вошёл в число 35 регионов-лидеров с высоким уровнем эффективности деятельности, заняв 28-ю строчку.

Женщина едва не погибла в болоте битума, спасая козу

На момент прибытия спасателей Троицкого отряда областной ПСС женщина погрузилась в битум по горло, едва могла дышать.

WarGonzo: Отбитая атака на Великоновоселовском направлении была первой волной

По данным источника, ссылающегося на разведку и радиоперехваты, противник на этом участке фронта готовит новый накат.

Стажёр за рулём троллейбуса в Рязани сбежал с места ДТП

Сообщается, что стажёр врезался в Kia Rio и пытался скрыться в парке.

Здание Сбербанка в Рязани продают на Авито более чем за 162 млн рублей

Помимо основного здания продаются здание котельной и земельный участок.

Губернатор Рязанской области побывал в пункте отбора на военную службу по контракту

За последние месяцы число желающих служить по контракту для участия в спецоперации увеличилось втрое, - отметил военный комиссар Рязанской области Олег Серкез.

4 июня на «Читающей Почтовой» в Рязани открыли проект «Летнее чтение»

Гостями фестиваля стали свыше 150 юных и взрослых рязанцев. Проект "Летнее чтение" будет действовать до 31 августа.

В мае в Рязанской области «золотую свадьбу» отметили две пары

В мае в Рязанской области чествовали две пары «золотых» свадебных юбиляров. Главное управление ЗАГС по региону представило также традиционную подборку фото молодожёнов, зарегистрировавших брак в мае 2023 года. 50 лет со дня свадьбы отметили супруги Демидовы Борис Владимирович и Любовь Сергеевна. Их торжественно поздравили в территориальном отделе ЗАГС...

Учёные из Германии: Закрытое на ночь окно снижает стресс

При открытом окне организм переключается в состояние стресса и вырабатывает больше гормонов, включая кортизол.

Военные сборы для старшеклассников прошли в Рязанской области

Сборы провели на базе Шиловского агротехнологического техникума.

Жители Рязанской области поддержали введение платы за вход в Ряжский зоопарк

Цены очень гуманные, - отмечают посетители. Дети до 3 лет посещают зоопарк бесплатно.

В рязанской Солотче появились новые арт-объекты

В соцсетях предлагают делиться фотографиями арт-объектов, не попавших в объектив автора публикации.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации