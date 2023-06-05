Серьёзное ДТП произошло в Московском районе Рязани

Поздно вечером в воскресенье, 4 июня, на Московском шоссе в Рязани произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Кадры от очевидца с места происшествия опубликовала группа ПУВР ВКонтакте.
Официального комментария пока не поступало.
Поздно вечером в воскресенье, 4 июня, на Московском шоссе в Рязани произошло крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей.
Кадры от очевидца с места происшествия опубликовала группа ПУВР ВКонтакте.
Официального комментария пока не поступало.
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