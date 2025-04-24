Годовалого ребёнка убили из-за тяжёлого финансового положения

В Новороссийске правоохранители раскрыли убийство годовалого ребёнка. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По подозрению в убийстве задержана 27-летняя мать мальчика и её 34-летний сожитель из Крымска. Убийство было совершено в августе 2020 года.

Женщина рассказала, что пара оказалась в тяжёлом финансовом положении и мужчина предложил убить ребёнка. Она согласилась. Подозреваемый вывез мальчика в лес и там задушил.

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В апреле 2025 года пара уехала из Новороссийска в Москву. Сейчас оба задержаны и доставлены в Новороссийск.