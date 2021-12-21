Годовая инфляция в Рязанской области в ноябре уменьшилась незначительно

Годовая инфляция в Рязанской области в ноябре по сравнению с октябрем 2021 года незначительно уменьшилась — с 9,18% до 9,15%. Это отличалось от динамики в Центральном федеральном округе и по России в целом, где наблюдалось ускорение инфляции.

Продовольственные товары

Наибольший вклад в замедление роста цен на продовольствие внесло уменьшение темпов удорожания овощей и фруктов, которое было обусловлено увеличением поставок зарубежной продукции. Так, после значительного повышения цен на помидоры в предыдущие два месяца, в ноябре 2021 года произошло уменьшение темпа прироста цен. Ускорилось снижение цен на апельсины, так как выросли объемы импорта из Ирана.

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Кроме того, в текущем году валовые сборы сахарной свеклы и подсолнечника были выше прошлогодних, а в отношении подсолнечного масла определенное влияние на сдерживание цен оказывала и действующая экспортная пошлина.

Непродовольственные товары

Рост производства отечественными производителями антибиотиков повлиял на замедление роста цен и усиление темпов снижения стоимости ряда антимикробных препаратов.

В условиях введения в ноябре 2021 года противоэпидемических ограничений по посещению торговых центров для недопущения распространения коронавирусной инфекции спрос на отдельные товары, в частности на зимнюю женскую и мужскую обувь, был частично отложен на последующие периоды, что привело к уменьшению темпов прироста цен на них в ноябре текущего года.

Услуги

Рост стоимости туров в Турцию в условиях увеличения спроса на новогодние туры при ограниченном предложении привел к ускорению роста цен на услуги зарубежного туризма.