«Глубоко несчастны»: Познер дал совет россиянам в свой день рождения

Телеведущий Владимир Познер, которому исполнился 91 год, назвал в беседе с NEWS.ru познание себя секретом счастливой жизни и посоветовал взять его на вооружение.

Он напомнил, что об этом говорили еще мудрецы в Древней Греции, но многие так и не прислушались к их словам.

«Подавляющее большинство людей так и не познали себя. И поэтому они, не признаваясь, может быть, в этом или не осознавая этого, глубоко несчастны», — сказал Познер.

Журналист отметил, что такие люди ходят на работу, которая им не нравится и не подходит, выполняют свои обязанности без удовольствия. Виной этому во многом нынешняя система образования.

«Образовательная система вообще плохо приспособлена к тому, чтобы помочь человеку понять, какой у него дар. И почему он на этом свете существует», — подчеркнул телеведущий. Реклама

Познер также отнес к составляющим счастья личную жизнь, отношения с родственниками и бытовые привычки.