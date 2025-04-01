«Глубоко несчастны»: Познер дал совет россиянам в свой день рождения

Телеведущий Владимир Познер, которому исполнился 91 год, назвал в беседе с NEWS.ru познание себя секретом счастливой жизни и посоветовал взять его на вооружение.
Он напомнил, что об этом говорили еще мудрецы в Древней Греции, но многие так и не прислушались к их словам.
Журналист отметил, что такие люди ходят на работу, которая им не нравится и не подходит, выполняют свои обязанности без удовольствия. Виной этому во многом нынешняя система образования.
Познер также отнес к составляющим счастья личную жизнь, отношения с родственниками и бытовые привычки.