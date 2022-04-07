Главврач Рязанской ОКБ сообщил о существенном сокращении красной зоны

— Два года назад мы поделили ОКБ на две части — красную и зеленую зону — и изменили всю логистику в больнице. Это было сложно, но тогда мы думали только о том, чтобы спасать тяжелых больных коронавирусом, — отмечает Карпунин. — Теперь сотрудники возвращаются в свои отделения, заново налаживают работу в своих блоках. Мы не знаем, как поведет себя ковид дальше, но с воодушевлением отмечаем, что ОКБ возвращается к доковидному режиму работы.