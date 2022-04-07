Главврач Рязанской ОКБ сообщил о существенном сокращении красной зоны

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин сообщил о существенном сокращении «красной зоны» больницы.
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Больница возвращается к привычному графику, отделения, которые были заняты красной зоной, освобождены для планомерной работы.
Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин сообщил о существенном сокращении «красной зоны» больницы.
Больница возвращается к привычному графику, отделения, которые были заняты красной зоной, освобождены для планомерной работы.
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