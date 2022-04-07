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Четверг, 7 апреля, 2022

Главврач Рязанской ОКБ сообщил о существенном сокращении красной зоны

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Главврач Рязанской ОКБ сообщил о существенном сокращении красной зоны

7info

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин сообщил о существенном сокращении «красной зоны» больницы.

— Если раньше здесь проходили стационарное лечение несколько сотен человек с коронавирусной инфекцией, то теперь наш ковид-госпиталь размещается на восьмидесяти койках, — написал медик.

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Больница возвращается к привычному графику, отделения, которые были заняты красной зоной, освобождены для планомерной работы.

— Два года назад мы поделили ОКБ на две части — красную и зеленую зону — и изменили всю логистику в больнице. Это было сложно, но тогда мы думали только о том, чтобы спасать тяжелых больных коронавирусом, — отмечает Карпунин. — Теперь сотрудники возвращаются в свои отделения, заново налаживают работу в своих блоках. Мы не знаем, как поведет себя ковид дальше, но с воодушевлением отмечаем, что ОКБ возвращается к доковидному режиму работы.

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