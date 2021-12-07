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Вторник, 7 декабря, 2021
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Главврач рязанской ОКБ Карпунин сравнил антипрививочников с людьми, которые прыгают из самолёта без парашюта

Александр Ильин

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин провёл аналогию между противниками вакцинации и людьми, которые выпрыгивают из самолёта без парашюта. Такое заявление медик сделал в эфире программы «Утро России» на ГТРК «Ока». 

«Люди все летят в одном самолете, для них всех изобрели средство спасения — эту вакцину, но при этом, нет, “я всё равно буду прыгать без парашюта”. Других аналогий я просто не приведу», — сказал Карпунин. 

Главврач также отметил, что снизить количество пациентов с коронавирусом в больницах помогла именно вакцинация. Кроме того, даже если привитый человек попадает в стационар, болезнь у него протекает в лёгкой форме. 

Также Карпунин назвал вакцинацию единственной защитой от нового штамма COVID-19 «омикрон».

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