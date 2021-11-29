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Понедельник, 29 ноября, 2021
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Главврач нижегородской больницы № 23 Солошенко сообщила о смерти четырёх детей от коронавируса

Александр Ильин

В Нижнем Новгороде главный врач больницы № 23 Наталья Солошенко сообщила о смерти четырёх детей от COVID-19 с начала года, пишет портал NN.RU. 

По словам медика, скончались два мальчика и две девочки. Самому старшему ребёнку было 12 лет. Кроме того, как отмечает Солошенко, в текущую волну коронавируса в стационаре больницы № 23 находились около тысячи детей, в том числе отделении реанимации. 

При этом в Минздраве региона не подтверждают смерть детей от ковида. 

Напомним, по официальным данным, в Нижегородской области коронавирусом заразились свыше 14 тысяч детей, а на данный момент болеют 2,6 тысяч.

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