Главврач нижегородской больницы № 23 Солошенко сообщила о смерти четырёх детей от коронавируса

В Нижнем Новгороде главный врач больницы № 23 Наталья Солошенко сообщила о смерти четырёх детей от COVID-19 с начала года, пишет портал NN.RU.

По словам медика, скончались два мальчика и две девочки. Самому старшему ребёнку было 12 лет. Кроме того, как отмечает Солошенко, в текущую волну коронавируса в стационаре больницы № 23 находились около тысячи детей, в том числе отделении реанимации.

При этом в Минздраве региона не подтверждают смерть детей от ковида.

Напомним, по официальным данным, в Нижегородской области коронавирусом заразились свыше 14 тысяч детей, а на данный момент болеют 2,6 тысяч.