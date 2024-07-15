Понедельник, 15 июля, 2024

Главу администрации сельского поселения Шацкого района обвиняют в служебном подлоге и незаконной рубке леса

Автор: 7info 2

Опубликовано

Изображение от pvproductions на Freepik

Сасовский МСО СУ СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из сельских поселений в Шацком районе. Его обвиняют в служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ) и незаконной рубке леса в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

По данным следствия, весной 2023 года обвиняемый договорился с руководителем одной из организации о рубке леса, чтобы принять меры по предупреждению лесных пожаров. За работу с организацией он договорился расплатиться срубленными деревьями.

У главы не было разрешения на спил деревьев. Установили, что в результате действий обвиняемого лесному фонду причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей.

После того, как действиями главы заинтересовались сотрудники правоохранительных органов, он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о том, что на Совете депутатов поднимался вопрос об установлении противопожарного режима на территории поселения, что якобы предоставило главе право на порубку леса.

На основании ходатайства следователя на имущество обвиняемого на сумму причиненного ущерба наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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