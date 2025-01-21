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Новости мира

Главный военный раввин России оценил жест Маска на инаугурации Трампа

Алексей Самохин

Главный военный раввин России Аарон Гуревич высказал свою точку зрения по поводу спорного жеста Илона Маска на инаугурации Дональда Трампа. Он отметил, что это не было нацистским приветствием, а скорее «выходом за рамки привычного социального поведения из-за избытка эмоций». Об этом пишет телеграм-канал Daily Storm.

— Маск достаточно эксцентричен, и, судя по всему, в момент сильных эмоций, особенно на таком событии, как повторная инаугурация Трампа, это произошло, — пояснил Гуревич.

Раввин подчеркнул, что стоит учесть историческую значимость события и особый эмоциональный фон, сопровождавший высказывания, действия и жесты Маска.

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— Усматривать в этом что-то, особенно отсылку к нацистским приветствиям, довольно сложно, тем более что Маск ранее не был замечен в подобных действиях, — добавил он.

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