Пятница, 13 декабря, 2024
На главнуюНовостиНовости мира

Главный тренер «Динамо» рассказал, примет ли назад футболиста из Испании

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от Freepik

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал свое отношение к возможности возвращения российского полузащитника Арсена Захаряна в команду из испанского «Реал Сосьедада». Об этом сообщает “Газета.RU”.

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — рассказал Личка.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 18 млн евро в начале предыдущего сезона. В прошлом чемпионате Испании он выходил на поле в 29-ти матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, а также провел еще одиннадцать встреч в остальных турнирах без результативных действий.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник пока не выходил на поле, потому что восстанавливается от перенесенной летом операции на правой лодыжке. С октября футболист возобновил тренировки с командой.

Новости рубрики
Новости мира

SHOT: часть Ярославля осталась без света из-за аварии

Заволжский район Ярославля оказался во тьме во вторник из-за аварии на сетях, пишет телеграм-канал SHOT. «Сотни...
Новости мира

Электрогирлянда спалила 50 кур в Томске

От огня пострадали крыша, постройки, сгорели две легковушки.
Новости мира

Рената Литвинова анонсировала свой новый спектакль в Париже

В кадре актриса предстала в новом имидже.