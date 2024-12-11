Главный тренер «Динамо» рассказал, примет ли назад футболиста из Испании

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал свое отношение к возможности возвращения российского полузащитника Арсена Захаряна в команду из испанского «Реал Сосьедада». Об этом сообщает “Газета.RU”.

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — рассказал Личка.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 18 млн евро в начале предыдущего сезона. В прошлом чемпионате Испании он выходил на поле в 29-ти матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами, а также провел еще одиннадцать встреч в остальных турнирах без результативных действий.

В текущем сезоне 21-летний полузащитник пока не выходил на поле, потому что восстанавливается от перенесенной летом операции на правой лодыжке. С октября футболист возобновил тренировки с командой.