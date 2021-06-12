Главный онколог Ярославля назвал самую частую причину развития рака

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Курение следует считать одной из основных причин возникновения онкологического заболевания, высказался в беседе с порталом «76.ru» главный внештатный онколог ярославского департамента здравоохранения Николай Кислов.

По его словам, эта вредная привычки обуславливает более тридцати процентов развития злокачественных образований.

«Если бы люди не курили, то рака было бы меньше на тридцать процентов», – убежден Кислов.

Специалист считает названные им цифры очень серьезными, поэтому призывает ярославцев отказаться от пагубного занятия.