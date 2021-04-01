7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Главный нефролог Санкт-Петербурга убил и расчленил жену 11 лет назад ради любовницы

Елена Лобанова

Главный нефролог Санкт-Петербурга убил и расчленил свою жену ради любовницы. Преступление он совершил 11 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Известно, что в 2010 году известный в городе гинеколог Ирина Земченкова бесследно пропала. Отец исчезнувшей женщины делал все возможное, чтобы найти свою дочь. Когда он узнал, что зять признался в убийстве, то не мог в это поверить. 

— По характеру он не мог этого сделать, не мог целенаправленно. Я уверен 100%. Милиция говорит, он мог толкнуть ее, она упала, — говорит Геннадий Кононов.

Следователи считают, что мужчина совершил преступление ради своей любовницы. После пропажи гинеколога она стала новой женой преступника. При этом подозреваемый всячески содействовал поискам, поэтому долгое время не вызывал подозрений. Потом дело отложили. 

Не так давно отец Ирины попал на прием к главе следкома Александру Бастрыкину. Тот поручил заново взять дело в разработку. После этого мужа пропавшей женщины задержали по подозрению в преступлении.

Предварительно, дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Известно, что подозреваемый расчленил тело женщины и выбросил его части в мусорные контейнеры. После этого он сразу же пошел в полицию и заявил об исчезновении.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru