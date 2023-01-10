Зима — это не самая благоприятная пора для владельцев автомобилей. Дорожную ситуацию часто осложняют осадки в виде снега, плохая видимость. Неприятное влияние на автомобили могут оказывать морозы. Кроме того, именно зимой становится актуальным целый ряд специфичных дорожных штрафов, о которых некоторые автомобилисты могут вовсе не знать. Эксперты Autonews решили разобраться в главных «зимних» нарушениях ПДД и рассказали, какие штрафы и санкции могут последовать за них.

Нечитаемые номера

Внимание автоинспекторов может привлечь автомобиль с нечитаемыми номерами. Дело в том, что зимой на автомобильных номерах часто скапливается грязь и снег, а многие водители ленятся их очищать. Однако делать это нужно регулярно, за нечитаемые номера могут оштрафовать на 500 рублей. Впрочем, автомобилист может отделаться и обычным предупреждением, если удалит грязь с номеров на месте.

Если сотрудник Госавтоинспекции придёт к выводу, что водитель специально нанёс грязь на регзнаки, чтобы не попадать в поле зрения камер видеонаблюдения, есть риск попасть под санкции ч. 2 ст. 12.2 КоАП. Такое нарушение наказывается штрафом в 5 тысяч рублей, либо лишением прав на срок до 3 месяцев. Разбираться в подробностях инцидента будет суд.

Замёрзшие фары

Зимой важно следить не только за состоянием номеров, но и за состоянием оптики. За неочищенные от льда или снега фары может грозить штраф в размере 500 рублей. Большой риск получить этот штраф существует после сильных снегопадов, если водитель забыл очистить фары.

Снежная «шапка» на крыше автомобиля

Ездить со снежной «шапкой» на крыше автомобиля тоже не стоит. Например, если лёд или снег с автомобиля попадёт на автомобиль другого участника движения, то водитель неочищенной машины будет признан виновником возможного ДТП. А ещё эксперты предупреждают, что камеры платных дорог могут принять легковушку со снегом за грузовик. Тогда за поездку придётся заплатить больше.

Нарушение правил разметки

Нарушение правил разметки — одно из самых распространённых «зимний» автонарушений. Бывает так, что из-за снега линий на асфальте просто не видно. Эта ситуация, например, может обернуться выездом на встречку. На данный момент штраф за пересечение сплошной составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей (ст. 12.16.2 КоАП), но лишение прав будет только за езду по встречке — от четырех до шести месяцев или 5 тысяч рублей на первый раз (ст. 12.15.4 КоАП). Ранее мы писали о том, в каких случаях можно обжаловать подобные штрафы.

Эксперты советуют: важно быть предельно внимательными во время объездов оставленных рабочими сугробов, ведь при таком маневре можно выехать на встречную полосу, выделенку, тротуар или газон. За все эти действия сотрудники полиции вправе выписать штраф.

Долгий прогрев двигателя

Один из специфических зимних штрафов, о котором знает далеко не каждый водитель, может последовать за долгий прогрев двигателя. За стоянку машины с включённым двигателем более пяти минут водителя авто могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 3 тысяч рублей. Подобные нарушения автоинспекторы фиксируют в основном на основе обращений граждан. Но такое происходит нечасто.

Катание на тюбинге

Большое число трагедий на дороге происходит из-за экстремального развлечения — катания на тюбинге, привязанном к автомобилю. Об опасности этой забавы регулярно напоминают сотрудники ГИБДД. А ещё это грубое нарушение, за которое может последовать наказание:

— В случае, если катающийся окажется на проезжей части, то его действия будут квалифицированы как нарушение ПДД и ему придется заплатить штраф в 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП России, нарушение ПДД лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Для водителя наказание будет более строгим — его оштрафуют на 1 тысячу рублей (ч. 2 ст. 12.23 КоАП, перевозка людей вне кабины автомобиля), — передаёт издание.

Если катание на тюбинге приведёт к гибели человека, водителю может грозить уголовная ответственность.

Нерабочая система стеклоомывания

Не стоит совершать поездки, если система стеклоомывания автомобиля не работает. За это, а также за сломанные «дворники» водителю грозит штраф до 5 тысяч рублей. Есть риск, что подобную ситуацию сотрудник Госавтоинспекции расценит как техническую неисправность. Тогда он может запретить поездку, а последующее нахождение за рулём может расценивать как неповиновение законному требованию полицейского. Это наказывается сроком до 15 суток ареста.

Разная резина на машине

Правила дорожного движения запрещают использовать одновременно шипованную и нешипованную резину на одном автомобиле. Штраф за это нарушение — 500 рублей. А в некоторых случаях водитель может отделаться административным предупреждением (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ).