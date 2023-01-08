Автоэксперт рассказал, какой штраф можно оспорить зимой

Зимой оспорить штраф за пересечение сплошной линии дорожной разметки водителю будет проще, чем в любое другое время года. В этом убеждён автоэксперт, вице-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов. В интервью Sputnik он рассказал, как это сделать.

Холодов отметил: камеры обычно не реагируют на нарушение требований разметки, если дорога засыпана снегом. Если штраф за это нарушения всё-таки назначен, то у автомобилиста есть достаточно большой шанс оспорить его. Большие шансы на это есть в том случае, если присутствует запись видеорегистратора, которая показывает, что увидеть разметку было невозможно.

Важно отметить, что для успешного обжалования штрафа недостаточно только снега на проезжей части. Нужно, чтобы денежное взыскание было наложено именно за нарушение требований дорожной разметки.

– Это только в том случае, если автомобилисту вменяют лишь нарушение требований разметки — перестроение без выезда на встречную полосу там, где это не запрещено ничем, кроме разметки, – объяснил эксперт.