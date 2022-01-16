Главные новости недели в Рязанской области

7info представляет обзор главных новостей уходящей недели.

Рязанским журналистам вручили «Хрустальных журавлей». У 7info — две награды

Шеф-редактор Екатерина Щеренкова стала победителем в номинации «Лучшая работа журналиста сетевого издания». «Лучшей тематической рубрикой сетевого издания» признан проект «День шедевра», который главный редактор 7info Надежда Майорова реализует в соавторстве со старшим научным сотрудником Рязанского художественного музея Марией Киселёвой.

Губернатор Любимов потребовал усилить работу по вакцинации

По словам Любимова, сейчас в Рязани и области привито чуть больше 62% населения. Этого недостаточно. Уровень вакцинации должен составить хотя бы 80%, президент говорил о необходимости охвата прививками 90% населения.

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Особое внимание губернатор попросил уделять людям старше 60 лет, которые наиболее уязвимы для коронавируса.

Рязанцам напомнили, куда обращаться с жалобами на некачественную уборку дворов

Рязанцам напоминают: в случае возникновения претензий к уборке снега во дворах, нужно обращаться в управляющие организации и по телефону диспетчерской службы управления ЖКХ администрации города: (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «УДТ»:

Железнодорожный район – 76-47-88; Московский район – 37-35-19 и 35-14-44; Октябрьский район – 28-37-49;

Советский район – 21-65-70.

Первый случай заражение «омикроном» в Рязанской области выявили у прибывшего из Африки военнослужащего

Мужчина переносит заболевание в лёгкой форме. Также сообщается, что он был привит от COVID-19.

Депутат Госдумы предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Ранее с предложением полностью запретить вейпы для детей выступил глава Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. Он отметил, что действующего закона, который приравнивает их к сигаретам, недостаточно.

Суд признал увольнение бывшего вице-губернатора Михаила Семёнова законным

Рассмотрение дела по гражданскому иску Семенова к региональному Правительству состоялось 12 января. Из-за сведений, содержащих гостайну, журналистов на заседание не пустили.

«Рассмотрев спор, заслушав доводы сторон и исследовав представленные ими доказательства, Рязанский областной суд отказал в удовлетворении требований истца», — заявили в пресс-службе облсуда.

Оксана Любимова будет работать в Корпорации развития Рязанской области

Любимову коллективу представил бывший руководитель Корпорации, ныне зампред правительства Рязанской области Артём Никитин. По неофициальным данным, она будет заниматься инвестиционными проектами.

Глава Ермишинского района Евгений Чванов ушёл с должности

Глава администрации Ермишинского района Евгений Николаевич Чванов 14 января подал заявление об увольнении.Решение о досрочном прекращении полномочий депутаты районной Думы приняли единогласно.