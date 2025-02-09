Главные молитвы на праздник Сретения Господня 15 февраля

Сретение Господне — значимый двунадесятый праздник. В церковной традиции он предполагает усердную молитву, посещение храма, исповедь и причастие. Но не у всех в этот день есть возможность побывать на праздничной Литургии, поэтому допускается домашняя молитва.

Этот праздник отмечается 15 февраля, он посвящён библейским событиям, связанным с представлением младенца Иисуса в иерусалимском храме его родителями, Марией и Иосифом, спустя сорок дней после его рождения. Эта традиция уходит корнями в еврейскую практику, согласно которой матери приносили своих первенцев в Храм для представления Богу.

Самое слово Сретение переводится как встреча. Она символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов. Сретение Господне считается одним из двенадцати великих церковных праздников. Торжество сопровождается богослужениями, крестными ходами. В этот день принято искренне обращаться к Господу с молитвами о здоровье близких, любви в семьях.

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Молитвы на Сретение Господне

Тропарь, глас 1

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо воссия Солнце правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во обятия Свободителя душ наших, дарующего нам воскресение.

Кондак, глас 1

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив и ныне спасл если нас, Христе Боже: но умири во бранех жительство, и укрепи Императора, Его же возлюбил еси, едине Человеколюбче.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Пречи́стую Ма́терь Твою́,/ Е́юже по зако́ну ны́не/ прине́слся еси́ в храм Госпо́день.

Благодарственная молитва Господу

Господь наш Бог, преклоняемся пред Тобой в словах благодарности! Ты — Отец наш, Создатель всего живого, а мы — рабы Твои! Говорим спасибо Тебе за все дары щедрые, что привносишь Ты в жизни наши! Ты — сила наша, Ты — опора наша, Ты — воля и дух непоколебимый в нас! Благодарю за пищу, что даруешь Ты нам изо дня в день, благодарю за защиту от врагов и несчастий! Спасибо, Господи, что даровал нам жизнь и что остаешься с нами, помогая в трудные дни нашей жизни!

Прости нас за грехи наши, очисти сердца наши от ненависти, сохрани чистоту наших душ и не дай утратить силы, дабы шли мы по пути духовному до конца дней мирских наших! Лишь Ты один, Господь, способен укрыть нас от всех бед и подарить лучшую жизнь в вечности! Благодарим Тебя, Боже, за семью, что на земле поддержкой служит, за друзей верных и за все блага, что дарованы Тобой нам на этой земле! Восхвалять Тебя будем вечно! Ты — сердце наше, Ты — любовь наша! Прими слова благодарности неподдельные и вовек не покидай нас, Отец наш! Аминь. Аминь. Аминь.

Молитва на счастье

Всевышний Иисус Христос, Я умоляю тебя о моем земном счастье. Услышь молитвы мои в столь светлый день, не отвернись от слов моих, идущих от сердца, подари мне и людям любовь друг к другу. Научи нас, недостойных рабов Твоих, радоваться каждому дню, укреплять веру и приумножать любовь к Тебе. Позволь обрести счастье с Твоей помощью, дабы каждый день был новым продолжением счастливой жизни. Помоги мне понять, что необходимо вычеркнуть из моей жизни, чтобы стать счастливым человеком. Я молю Тебя о мудрости в поведении моей и моих словах. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.